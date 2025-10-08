08.10.2025 21:32 Дмитро Колонєй
Жахливо смачна страва: Хеллоуїнське печиво з глазур'ю
Можна додати різні барвники в глазур та поекспериментувати з декором.
, це печиво - ідеальний спосіб додати атмосфери свята, проявити свої творчі здібності і, звичайно, пригостити друзів і сім'ю, а ласощі, завдяки яскравій тематичній глазурі стають не просто десертом, а справжнім маленьким витвором мистецтва з насиченим шоколадним смаком, який ідеально підійде для прикраси в стилі найстрашніших і найвеселіших образів Хеллоуїна.
Хеллоуїнське печиво з глазур'ю
Продукти:
Для тіста:
-
250 г вершкового масла,
-
2 яйця,
-
250 г цукру,
-
500 г борошна,
-
80 г какао,
-
1 ч.л. розпушувача,
-
0,5 ч.л. солі,
-
спеції на смак.
Для глазурі:
-
100 г яєчного білка,
-
400 г цукрової пудри,
-
2 ч.л. лимонного соку,
-
харчові барвники.
Покроковий рецепт приготування
-
Розм'якшити вершкове масло.
-
Змішати м'яке вершкове масло з цукром до однорідності.
-
Вбити у суміш яйця.
-
Знову ретельно перемішати.
-
Змішати борошно, що просіює, какао, розпушувач і сіль.
-
Додати спеції до смаку.
-
Вимісити всі сухі інгредієнти з масляно-яєчною сумішшю до отримання гладкого, однорідного тіста.
-
Тонко розкачати тісто (приблизно 3-5 мм).
-
Нарізати тісто фігурками (привиди, гарбузи, кажани і т.д.).
-
Випікати печиво в розігрітій до 180°С духовці протягом 8-10 хвилин.
-
Остудити готове печиво на ґратах.
-
Збити міксером яєчні білки, цукрову пудру і сік лимона до гладкої, однорідної маси (консистенція айсингу).
-
Розділити глазур на кілька невеликих порцій.
-
Додати в кожну порцію вибрані харчові барвники та ретельно перемішати.
-
Покрити печиво глазур'ю:
-
Спочатку зробити тонкий контур-обведення для кожної фігурки.
-
Потім заповнити всю внутрішню поверхню глазур'ю.
-
Дати глазурі повністю висохнути.
