08.10.2025  21:32   Дмитро Колонєй

Жахливо смачна страва: Хеллоуїнське печиво з глазур'ю

Можна додати різні барвники в глазур та поекспериментувати з декором.

Як приготувати Хеллоуїнське печиво з глазур'ю: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, це печиво - ідеальний спосіб додати атмосфери свята, проявити свої творчі здібності і, звичайно, пригостити друзів і сім'ю, а ласощі, завдяки яскравій тематичній глазурі стають не просто десертом, а справжнім маленьким витвором мистецтва з насиченим шоколадним смаком, який ідеально підійде для прикраси в стилі найстрашніших і найвеселіших образів Хеллоуїна.
 

Хеллоуїнське печиво з глазур'ю

 

Продукти:

Для тіста:

  • 250 г вершкового масла,
  • 2 яйця,
  • 250 г цукру,
  • 500 г борошна,
  • 80 г какао,
  • 1 ч.л. розпушувача,
  • 0,5 ч.л. солі,
  • спеції на смак.
Для глазурі:

  • 100 г яєчного білка,
  • 400 г цукрової пудри,
  • 2 ч.л. лимонного соку,
  • харчові барвники.
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Розм'якшити вершкове масло.
  2. Змішати м'яке вершкове масло з цукром до однорідності.
  3. Вбити у суміш яйця.
  4. Знову ретельно перемішати.
  5. Змішати борошно, що просіює, какао, розпушувач і сіль.
  6. Додати спеції до смаку.
  7. Вимісити всі сухі інгредієнти з масляно-яєчною сумішшю до отримання гладкого, однорідного тіста.
  8. Тонко розкачати тісто (приблизно 3-5 мм).
  9. Нарізати тісто фігурками (привиди, гарбузи, кажани і т.д.).
  10. Випікати печиво в розігрітій до 180°С духовці протягом 8-10 хвилин.
  11. Остудити готове печиво на ґратах.
  12. Збити міксером яєчні білки, цукрову пудру і сік лимона до гладкої, однорідної маси (консистенція айсингу).
  13. Розділити глазур на кілька невеликих порцій.
  14. Додати в кожну порцію вибрані харчові барвники та ретельно перемішати.
  15. Покрити печиво глазур'ю:
  16. Спочатку зробити тонкий контур-обведення для кожної фігурки.
  17. Потім заповнити всю внутрішню поверхню глазур'ю.
  18. Дати глазурі повністю висохнути.
Тэги:  рецепт, десерт, печиво, свято, хеллоуїн, масло, яйця, цукор, борошно, какао, сіль
