01.03.2023 22:23 Дмитро Колонєй

Готуємо рулет, карамель, мармелад та ескімо з банана без випічки

Смачні та корисні десерти без випічки.

Як пише РЕДПОСТ , рецепти без випічки порадують своїм смаком як дітей, так і просто любителів солодкого.

Печиво з горіхів та сухофруктів

Продукти:

4 склянки горіхів кешью,

половина склянки суміші сухофруктів на вибір (курага, яблука, інжир).

мед

фрукти

Покроковий рецепт приготування

Пропускаємо компоненти через м'ясорубку для отримання однорідної клейкої маси. Катаємо кульки, яким надаємо потрібну форму. Робимо по центру печива поглиблення, в яке можна помістити ягоди у свіжому вигляді або у вигляді пасти, змішаної з медом.

Банани у шоколаді

Продукти на 4 порції:

Банани 2 шт.

Шоколад (будь-який) 90 гр

Молоко 50 мл

Горіхи (будь-які - фундук, грецькі, арахіс, мигдаль, кешью). 30 гр

Кондитерська посипка 2 стол.

Молоко чи вершки можна і не додавати, з ними шоколад вийде рідкішим, його буде легше наносити на банан.

Покроковий рецепт приготування

Банани очистити від шкірки і порізати приблизно однакові шматочки. Якщо банани невеликі, то буде достатньо двох шматків. Наколоти шматочки бананів на дерев'яні палички (від морозива, шпажки на канапе або дерев'яні шампури) з огляду на те, що тонкі палички зламаються від ваги банана. Горіхи нарізати на дрібні шматочки. Для яскравішого смаку можна трохи підсмажити горіхи на сковороді. Розтопити шоколад у мисці з молоком на водяній бані (поставивши миску в киплячу воду). За допомогою лопатки перемішайте шоколад з молоком до однорідної маси - вийде шоколадна глазур. Якщо вона виявиться занадто густою, додати ще трохи молока. Готову глазур зняти з лазні та трохи остудити. Взяти банан, насаджений на паличку, і намазати на нього шоколадну глазур з усіх боків. Посипати банан, покритий шоколадом, горіхами або кондитерською посипкою за бажанням. Глазований банан акуратно перевернути вниз паличкою і закріпіть на чомусь до висихання. Можна встромити паличку в щось м'яке. Якщо палички довгі, просто поставити банани в склянку. Коли глазур підсохне, перекласти банани на тарілку та прибрати у холодильник. Там шоколад застигне і банани зручніше їсти.

Рулет "Баунті" Продукти (на 5 порцій) Для тіста: Печиво магазинне, не сухе - 300 г

Какао-порошок – 3 ст. ложки

Цукор - 0,5 склянки (за смаком)

Вода (окріп) - 0,5 склянки Для крему: Олія вершкове, кімнатної температури - 150 г

Цукрова пудра - 100 г (за смаком)

Кокосова стружка – 40 г Покроковий рецепт приготування Печиво подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки на дрібну крихту. Додати до печива порошок какао. Перемішати. Півсклянки цукру розчинити в половині склянки окропу. Остудити. Отриманий сироп влити суху суміш. Замісити гладке "тісто". Для приготування крему розм'якшити до кімнатної температури вершкове масло. З'єднати з цукровою пудрою та кокосовою стружкою. Добре перемішати до однорідності. Тісто з печива розкотати на харчовій плівці до бажаної товщини. Чим тонше буде розкочаний корж, тим більше вийде витків на зрізі рулету. Пласт покрити масляним кремом, рівномірно розподіляючи його на всій поверхні. Потім корж із кремом акуратно згорнути рулетом. Рулет загорнути у харчову плівку та прибрати у морозилку на 30-40 хвилин. Готовий рулет нарізати скибочками.

Яблучний мармелад із агар агаром

Що потрібно врахувати

Це не єдиний, але найшвидший варіант приготування яблучного мармеладу

Перш ніж додати агар, зверніть увагу на його маркування. Цифри на упаковці, наприклад 600, 900 або 1200, позначають силу (еластичність) одержуваного гелю. Що ця цифра, то щільніше вийде желе.

Пропорції агар-агару, зазначені у рецепті відносні, оскільки на результат впливає не тільки сила гелю (цифри на упаковці), але і якість агар-агару, а також кількість цукру та кислоти у складі страви.

Щоб не помилитися та отримати потрібний результат, рекомендується зробити тест. Для цього візьміть 1 столову ложку готової, але ще не охолодженої страви і помістіть в морозилку на 1 хвилину. Якщо желе вийшло потрібної консистенції, значить пропорції дотримані правильно. В іншому випадку необхідно загуснути або, навпаки, розбавити страву.

Продукти на 8 порцій:

Яблука (що солодше, тим менше солодощі потрібно додавати.) 1 кг

Вода 300 мл

Мед 1 стол.

Агар-агар (з гіркою) 1 стол.

Пошаговій рецепт приготування

Яблука ретельно вимити. Плоди розрізати на часточки, видаліть серцевини та всі зіпсовані місця. Помістити яблука в блендер, додати води та перетворити наші яблука на пюре. Перелити яблучне пюре в каструлю та довести до кипіння на невеликому вогні. В окремій тарілці додати в теплу воду агар-агар. Перемішати до розчинення. Додати розчинений у воді агар-агар у каструлю з киплячим яблучним пюре. Перемішати ретельно. Консистенція пюре стане більш гладкою, густою. Ще кілька хвилин дати покипіти пюре з агаром, помішуючи, а потім вимкнути вогонь. Почекати, доки пюре охолоне до 40 градусів, додати туди мед і добре перемішати. Потім можна розлити по формах або деко. Дати мармеладу охолонути кілька годин і можна виймати з|із| форм, нарізати на шматочки і їсти.

Яблука в карамелі в домашніх умовах

Що потрібно врахувати

Яблука краще брати невеликого розміру, так їх буде зручніше їсти та занурювати у карамель.

Барвник можна взяти будь-якого кольору.

Можна зварити карамель різних кольорів, якщо ви робите велику порцію яблук одразу.

Якщо карамель не лягає на яблука і з'їжджає, то варто або варити карамель довше або взяти менше води, тоді все вийде.

Посипанням краще прикрашати яблука вже в перевернутому стані, так вийде обережніше.

Продукти на 4 порції:

Яблука 4 шт.

Цукор 300 гр

Вода 40 мл

Харчовий барвник 2 гр

Кондитерська посипка 1 стол.

Як прикрасу можна брати горіхи, шоколад, кокосову стружку, подрібнені вафлі.

Покроковий рецепт приготування

Яблука добре вимити, щоб на них трималася карамель, і ретельно витерти. Видалити плодоніжки з обох боків і прибрати в холодильник (на холодні плоди карамель ляже краще). Вибраний харчовий барвник розчинити у воді. Повинен вийти насичений яскравий колір. Взяти досить високу і не надто широку каструлю (яблуко в ній має поміститися майже все по висоті). Насипати в каструлю цукор, влити забарвлену воду. Поставити каструлю на маленький вогонь. При постійному помішуванні розчинити цукор та довести до кипіння. Більше не перемішуючи, дати карамелі закипіти. Нехай вона кипить на повільному вогні протягом 2-3 хвилин. Зняти карамель із вогню. Вона продовжить бурхливо кипіти якийсь час, це нормально. Дочекатися моменту, коли підуть бульбашки з поверхні. Але не остуджувати карамель сильно, інакше вона почне тверднути. Маленькі бульбашки можете проткнути виделкою. Поки карамель кипить, а потім заспокоюється, вийняти яблука з холодильника і встромити в них палички далі середини плода і сиділи щільно. Взяти плоску тарілку і змастити її тонким шаром олії без запаху. Якщо використовуватиметься кондитерська посипка, підготувати миску з нею. Взяти яблуко за паличку і занурити в теплу карамель, прокручуючи кілька разів. Якщо карамелі в каструлі мало, нахилити посуд, намагаючись нанести карамель на всю поверхню яблука. Далі опустити яблуко в кондитерську посипку або просто посипати його згори. Перекласти яблуко на підготовлену плоску тарілку. Коли всі яблука будуть готові, можна залишити їх сушитися до гори ногами. Після просушування карамель стане твердою і можна буде їх перевернути.



