01.03.2023 22:23 Дмитро Колонєй
Готуємо рулет, карамель, мармелад та ескімо з банана без випічки
Смачні та корисні десерти без випічки.
Як пише РЕДПОСТ
, рецепти без випічки порадують своїм смаком як дітей, так і просто любителів солодкого.
Печиво з горіхів та сухофруктів
Продукти:
-
4 склянки горіхів кешью,
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половина склянки суміші сухофруктів на вибір (курага, яблука, інжир).
-
мед
-
фрукти
Покроковий рецепт приготування
-
Пропускаємо компоненти через м'ясорубку для отримання однорідної клейкої маси.
-
Катаємо кульки, яким надаємо потрібну форму.
-
Робимо по центру печива поглиблення, в яке можна помістити ягоди у свіжому вигляді або у вигляді пасти, змішаної з медом.
Банани у шоколаді
Продукти на 4 порції:
-
Банани 2 шт.
-
Шоколад (будь-який) 90 гр
-
Молоко 50 мл
-
Горіхи (будь-які - фундук, грецькі, арахіс, мигдаль, кешью). 30 гр
-
Кондитерська посипка 2 стол.
Молоко чи вершки можна і не додавати, з ними шоколад вийде рідкішим, його буде легше наносити на банан.
Покроковий рецепт приготування
-
Банани очистити від шкірки і порізати приблизно однакові шматочки. Якщо банани невеликі, то буде достатньо двох шматків.
-
Наколоти шматочки бананів на дерев'яні палички (від морозива, шпажки на канапе або дерев'яні шампури) з огляду на те, що тонкі палички зламаються від ваги банана.
-
Горіхи нарізати на дрібні шматочки. Для яскравішого смаку можна трохи підсмажити горіхи на сковороді.
-
Розтопити шоколад у мисці з молоком на водяній бані (поставивши миску в киплячу воду).
-
За допомогою лопатки перемішайте шоколад з молоком до однорідної маси - вийде шоколадна глазур. Якщо вона виявиться занадто густою, додати ще трохи молока.
-
Готову глазур зняти з лазні та трохи остудити.
-
Взяти банан, насаджений на паличку, і намазати на нього шоколадну глазур з усіх боків.
-
Посипати банан, покритий шоколадом, горіхами або кондитерською посипкою за бажанням.
-
Глазований банан акуратно перевернути вниз паличкою і закріпіть на чомусь до висихання. Можна встромити паличку в щось м'яке. Якщо палички довгі, просто поставити банани в склянку.
-
Коли глазур підсохне, перекласти банани на тарілку та прибрати у холодильник. Там шоколад застигне і банани зручніше їсти.
Рулет "Баунті"
Продукти (на 5 порцій)
Для тіста:
-
Печиво магазинне, не сухе - 300 г
-
Какао-порошок – 3 ст. ложки
-
Цукор - 0,5 склянки (за смаком)
-
Вода (окріп) - 0,5 склянки
Для крему:
-
Олія вершкове, кімнатної температури - 150 г
-
Цукрова пудра - 100 г (за смаком)
-
Кокосова стружка – 40 г
Покроковий рецепт приготування
-
Печиво подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки на дрібну крихту.
-
Додати до печива порошок какао. Перемішати.
-
Півсклянки цукру розчинити в половині склянки окропу. Остудити.
-
Отриманий сироп влити суху суміш.
-
Замісити гладке "тісто".
-
Для приготування крему розм'якшити до кімнатної температури вершкове масло.
-
З'єднати з цукровою пудрою та кокосовою стружкою.
-
Добре перемішати до однорідності.
-
Тісто з печива розкотати на харчовій плівці до бажаної товщини. Чим тонше буде розкочаний корж, тим більше вийде витків на зрізі рулету.
-
Пласт покрити масляним кремом, рівномірно розподіляючи його на всій поверхні.
-
Потім корж із кремом акуратно згорнути рулетом.
-
Рулет загорнути у харчову плівку та прибрати у морозилку на 30-40 хвилин.
-
Готовий рулет нарізати скибочками.
Яблучний мармелад із агар агаром
Що потрібно врахувати
-
Це не єдиний, але найшвидший варіант приготування яблучного мармеладу
-
Перш ніж додати агар, зверніть увагу на його маркування. Цифри на упаковці, наприклад 600, 900 або 1200, позначають силу (еластичність) одержуваного гелю. Що ця цифра, то щільніше вийде желе.
-
Пропорції агар-агару, зазначені у рецепті відносні, оскільки на результат впливає не тільки сила гелю (цифри на упаковці), але і якість агар-агару, а також кількість цукру та кислоти у складі страви.
-
Щоб не помилитися та отримати потрібний результат, рекомендується зробити тест. Для цього візьміть 1 столову ложку готової, але ще не охолодженої страви і помістіть в морозилку на 1 хвилину. Якщо желе вийшло потрібної консистенції, значить пропорції дотримані правильно. В іншому випадку необхідно загуснути або, навпаки, розбавити страву.
Продукти на 8 порцій:
-
Яблука (що солодше, тим менше солодощі потрібно додавати.) 1 кг
-
Вода 300 мл
-
Мед 1 стол.
-
Агар-агар (з гіркою) 1 стол.
Пошаговій рецепт приготування
-
Яблука ретельно вимити.
-
Плоди розрізати на часточки, видаліть серцевини та всі зіпсовані місця.
-
Помістити яблука в блендер, додати води та перетворити наші яблука на пюре.
-
Перелити яблучне пюре в каструлю та довести до кипіння на невеликому вогні.
-
В окремій тарілці додати в теплу воду агар-агар.
-
Перемішати до розчинення.
-
Додати розчинений у воді агар-агар у каструлю з киплячим яблучним пюре. Перемішати ретельно. Консистенція пюре стане більш гладкою, густою.
-
Ще кілька хвилин дати покипіти пюре з агаром, помішуючи, а потім вимкнути вогонь.
-
Почекати, доки пюре охолоне до 40 градусів, додати туди мед і добре перемішати. Потім можна розлити по формах або деко.
-
Дати мармеладу охолонути кілька годин і можна виймати з|із| форм, нарізати на шматочки і їсти.
Яблука в карамелі в домашніх умовах
Що потрібно врахувати
-
Яблука краще брати невеликого розміру, так їх буде зручніше їсти та занурювати у карамель.
-
Барвник можна взяти будь-якого кольору.
-
Можна зварити карамель різних кольорів, якщо ви робите велику порцію яблук одразу.
-
Якщо карамель не лягає на яблука і з'їжджає, то варто або варити карамель довше або взяти менше води, тоді все вийде.
-
Посипанням краще прикрашати яблука вже в перевернутому стані, так вийде обережніше.
Продукти на 4 порції:
-
Яблука 4 шт.
-
Цукор 300 гр
-
Вода 40 мл
-
Харчовий барвник 2 гр
-
Кондитерська посипка 1 стол.
Як прикрасу можна брати горіхи, шоколад, кокосову стружку, подрібнені вафлі.
Покроковий рецепт приготування
-
Яблука добре вимити, щоб на них трималася карамель, і ретельно витерти.
-
Видалити плодоніжки з обох боків і прибрати в холодильник (на холодні плоди карамель ляже краще).
-
Вибраний харчовий барвник розчинити у воді. Повинен вийти насичений яскравий колір.
-
Взяти досить високу і не надто широку каструлю (яблуко в ній має поміститися майже все по висоті).
-
Насипати в каструлю цукор, влити забарвлену воду.
-
Поставити каструлю на маленький вогонь.
-
При постійному помішуванні розчинити цукор та довести до кипіння. Більше не перемішуючи, дати карамелі закипіти. Нехай вона кипить на повільному вогні протягом 2-3 хвилин.
-
Зняти карамель із вогню. Вона продовжить бурхливо кипіти якийсь час, це нормально.
-
Дочекатися моменту, коли підуть бульбашки з поверхні. Але не остуджувати карамель сильно, інакше вона почне тверднути. Маленькі бульбашки можете проткнути виделкою.
-
Поки карамель кипить, а потім заспокоюється, вийняти яблука з холодильника і встромити в них палички далі середини плода і сиділи щільно.
-
Взяти плоску тарілку і змастити її тонким шаром олії без запаху.
-
Якщо використовуватиметься кондитерська посипка, підготувати миску з нею.
-
Взяти яблуко за паличку і занурити в теплу карамель, прокручуючи кілька разів. Якщо карамелі в каструлі мало, нахилити посуд, намагаючись нанести карамель на всю поверхню яблука.
-
Далі опустити яблуко в кондитерську посипку або просто посипати його згори.
-
Перекласти яблуко на підготовлену плоску тарілку.
-
Коли всі яблука будуть готові, можна залишити їх сушитися до гори ногами.
-
Після просушування карамель стане твердою і можна буде їх перевернути.
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