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19.11.2022  21:37   Дмитро Колонєй

Смачні та легкі рецепти швидкої вечері

Найкращі варіанти рецептів вечері з простих продуктів.


Смачні та легкі рецепти швидкої вечері
Як пише РЕДПОСТ, прийшовши з роботи додому, нерідко немає сил на приготування повноцінної вечері та й холодильник не тішить вибором продуктів. Тоді на допомогу можуть прийти прості та швидкі рецепти, що враховують збалансоване харчування та не перевантажують шлунок перед сном.

Вечеря за 15 хвилин

Курка у вершковому соусі

Це досить легка страва на вечерю, яка водночас добре насичує організм.
 
Продукти:
 
  • 4 невеликі курячі філе;
  • склянка 20% вершків;
  • по щіпці меленого часнику, перцю та сухих трав.
Рецепт покроково
 
  1. Добре натріть курку сумішшю приправ і часнику.
  2. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії
  3. Викласти м'ясо,
  4. Обсмажити його до легкої скоринки.
  5. Не вимикаючи вогонь, налити вершки.
  6. Лобувати сіль та перець,
  7. Накрийте кришкою і протушкуйте ще 5-7 хвилин.

Тістечка з яйцем

Продукти:
  • 1,5 склянки борошна;
  • 400 г сметани;
  • 5 яєць;
  • 1 ст. розпушувача;
  • 20 г зеленої цибулі;
  • 30 г цукру;
  • 1 зубчик часнику;
  • сіль;
  • рослинна олія.
Рецепт покроково:
 
  1. Зварити три яйця,
  2. Охолодити їх
  3. Натерти на великій тертці
  4. Змішати з дрібно нарізаною зеленою цибулею.
  5. У борошно всипати сіль і розпушувач,
  6. Додати ще 2 яйця,
  7. Додати 250 г сметани та цукор,
  8. Збити все до однорідної щільної консистенції.
  9. Втрутити в тісто начинку,
  10. Обсмажити пиріжки на сковороді, як оладки
  11. Подати зі сметаною.

Піца на сковороді

 
Продукти:
 
  • 100 мл кефіру;
  • 10-15 ст. борошна (залежно від жирності кефіру);
  • 1 яйце;
  • 30 мл рослинної олії;
  • сіль, перець, зелень, ковбаса, помідори, маслини та твердий сир – для начинки.
 
Рецепт покроково:
 
  1. Замісити щільне, але не надто туге тісто з кефіру, яйця та борошна
  2. Залиш його відпочити на 15-20 хвилин.
  3. Розкачати половину тесту в тонкий круглий пласт за розміром сковорідки
  4. Обсмажувати його 2-3 хвилини на розігрітій сковороді.
  5. Перевернути тісто і одразу ж викласти начинку.
  6. Посипати сиром
  7. Забирати вогонь до мінімуму
  8. Потримати ще 7 хвилин під кришкою.

Простий торт зі сметаною

Продукти:
 
  • 500 мл сметани;
  • склянка цукру;
  • 25 грам желатину;
  • 100мл холодної води;
  • 300 г бісквіту (можна купити рулети в магазині);
  • полуниця та ківі (фрукти можна замінювати залежно від того, що є під рукою);

Рецепт покроково:

  1. Залити желатин водою та залишити його набухати.
  2. Фрукти почистити та нарізати,
  3. Сметану змішати із цукром.
  4. Збити сметану з|із| цукром з використанням міксера.
  5. Желатин на водяній бані розчинити до кінця,
  6. Вилити у готовий крем.
  7. Посуд із глибоким дном застелити харчовою плівкою.
  8. Викласти трохи ягід, потім шматочки бісквіту і залити кремом. Інші інгредієнти укладати такими ж шарами.
  9. Зверху накрити плівкою і відправити в холодильник щонайменше на три години, щоб повністю застиг.

Нагадаємо, раніше ми наводили  рецепти класичних та лінивих голубців та радили, як зробити щоб вони не розвалювалися.

 

Тэги:  рецепт, ужин
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