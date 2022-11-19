19.11.2022 21:37 Дмитро Колонєй

Смачні та легкі рецепти швидкої вечері

Найкращі варіанти рецептів вечері з простих продуктів.



Смачні та легкі рецепти швидкої вечері



Як пише РЕДПОСТ , прийшовши з роботи додому, нерідко немає сил на приготування повноцінної вечері та й холодильник не тішить вибором продуктів. Тоді на допомогу можуть прийти прості та швидкі рецепти, що враховують збалансоване харчування та не перевантажують шлунок перед сном.

Вечеря за 15 хвилин

Курка у вершковому соусі

Це досить легка страва на вечерю, яка водночас добре насичує організм.

Продукти:

4 невеликі курячі філе;

склянка 20% вершків;

по щіпці меленого часнику, перцю та сухих трав.

Рецепт покроково

Добре натріть курку сумішшю приправ і часнику. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії Викласти м'ясо, Обсмажити його до легкої скоринки. Не вимикаючи вогонь, налити вершки. Лобувати сіль та перець, Накрийте кришкою і протушкуйте ще 5-7 хвилин.

Тістечка з яйцем

Продукти:

1,5 склянки борошна;

400 г сметани;

5 яєць;

1 ст. розпушувача;

20 г зеленої цибулі;

30 г цукру;

1 зубчик часнику;

сіль;

рослинна олія.

Рецепт покроково:

Зварити три яйця, Охолодити їх Натерти на великій тертці Змішати з дрібно нарізаною зеленою цибулею. У борошно всипати сіль і розпушувач, Додати ще 2 яйця, Додати 250 г сметани та цукор, Збити все до однорідної щільної консистенції. Втрутити в тісто начинку, Обсмажити пиріжки на сковороді, як оладки Подати зі сметаною.

Піца на сковороді

Продукти:

100 мл кефіру;

10-15 ст. борошна (залежно від жирності кефіру);

1 яйце;

30 мл рослинної олії;

сіль, перець, зелень, ковбаса, помідори, маслини та твердий сир – для начинки.

Рецепт покроково:

Замісити щільне, але не надто туге тісто з кефіру, яйця та борошна Залиш його відпочити на 15-20 хвилин. Розкачати половину тесту в тонкий круглий пласт за розміром сковорідки Обсмажувати його 2-3 хвилини на розігрітій сковороді. Перевернути тісто і одразу ж викласти начинку. Посипати сиром Забирати вогонь до мінімуму Потримати ще 7 хвилин під кришкою.

Простий торт зі сметаною

Продукти:

500 мл сметани;

склянка цукру;

25 грам желатину;

100мл холодної води;

300 г бісквіту (можна купити рулети в магазині);

полуниця та ківі (фрукти можна замінювати залежно від того, що є під рукою);

Рецепт покроково:

Залити желатин водою та залишити його набухати. Фрукти почистити та нарізати, Сметану змішати із цукром. Збити сметану з|із| цукром з використанням міксера. Желатин на водяній бані розчинити до кінця, Вилити у готовий крем. Посуд із глибоким дном застелити харчовою плівкою. Викласти трохи ягід, потім шматочки бісквіту і залити кремом. Інші інгредієнти укладати такими ж шарами. Зверху накрити плівкою і відправити в холодильник щонайменше на три години, щоб повністю застиг.

Нагадаємо, раніше ми наводили рецепти класичних та лінивих голубців та радили, як зробити щоб вони не розвалювалися.