19.11.2022 21:37 Дмитро Колонєй
Смачні та легкі рецепти швидкої вечері
Найкращі варіанти рецептів вечері з простих продуктів.
Смачні та легкі рецепти швидкої вечері
Як пише РЕДПОСТ
, прийшовши з роботи додому, нерідко немає сил на приготування повноцінної вечері та й холодильник не тішить вибором продуктів. Тоді на допомогу можуть прийти прості та швидкі рецепти, що враховують збалансоване харчування та не перевантажують шлунок перед сном.
Вечеря за 15 хвилин
Курка у вершковому соусі
Це досить легка страва на вечерю, яка водночас добре насичує організм.
Продукти:
-
4 невеликі курячі філе;
-
склянка 20% вершків;
-
по щіпці меленого часнику, перцю та сухих трав.
Рецепт покроково
-
Добре натріть курку сумішшю приправ і часнику.
-
Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії
-
Викласти м'ясо,
-
Обсмажити його до легкої скоринки.
-
Не вимикаючи вогонь, налити вершки.
-
Лобувати сіль та перець,
-
Накрийте кришкою і протушкуйте ще 5-7 хвилин.
Тістечка з яйцем
Продукти:
-
1,5 склянки борошна;
-
400 г сметани;
-
5 яєць;
-
1 ст. розпушувача;
-
20 г зеленої цибулі;
-
30 г цукру;
-
1 зубчик часнику;
-
сіль;
-
рослинна олія.
Рецепт покроково:
-
Зварити три яйця,
-
Охолодити їх
-
Натерти на великій тертці
-
Змішати з дрібно нарізаною зеленою цибулею.
-
У борошно всипати сіль і розпушувач,
-
Додати ще 2 яйця,
-
Додати 250 г сметани та цукор,
-
Збити все до однорідної щільної консистенції.
-
Втрутити в тісто начинку,
-
Обсмажити пиріжки на сковороді, як оладки
-
Подати зі сметаною.
Піца на сковороді
Продукти:
-
100 мл кефіру;
-
10-15 ст. борошна (залежно від жирності кефіру);
-
1 яйце;
-
30 мл рослинної олії;
-
сіль, перець, зелень, ковбаса, помідори, маслини та твердий сир – для начинки.
Рецепт покроково:
-
Замісити щільне, але не надто туге тісто з кефіру, яйця та борошна
-
Залиш його відпочити на 15-20 хвилин.
-
Розкачати половину тесту в тонкий круглий пласт за розміром сковорідки
-
Обсмажувати його 2-3 хвилини на розігрітій сковороді.
-
Перевернути тісто і одразу ж викласти начинку.
-
Посипати сиром
-
Забирати вогонь до мінімуму
-
Потримати ще 7 хвилин під кришкою.
Простий торт зі сметаною
Продукти:
-
500 мл сметани;
-
склянка цукру;
-
25 грам желатину;
-
100мл холодної води;
-
300 г бісквіту (можна купити рулети в магазині);
-
полуниця та ківі (фрукти можна замінювати залежно від того, що є під рукою);
Рецепт покроково:
-
Залити желатин водою та залишити його набухати.
-
Фрукти почистити та нарізати,
-
Сметану змішати із цукром.
-
Збити сметану з|із| цукром з використанням міксера.
-
Желатин на водяній бані розчинити до кінця,
-
Вилити у готовий крем.
-
Посуд із глибоким дном застелити харчовою плівкою.
-
Викласти трохи ягід, потім шматочки бісквіту і залити кремом. Інші інгредієнти укладати такими ж шарами.
-
Зверху накрити плівкою і відправити в холодильник щонайменше на три години, щоб повністю застиг.
Нагадаємо, раніше ми наводили рецепти класичних та лінивих голубців та радили, як зробити щоб вони не розвалювалися.
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