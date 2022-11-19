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19.11.2022  20:58   Дмитро Колонєй

Мобільна мережа у блекаут: чи буде вона працювати

Пояснення щодо функцюювання мережі дав експерт.

Працюватиме чи ні мобільна мережа у блекаут: відповідь експерта
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на НВ, за словами президента “Київстару” Олександра Комарова, малоймовірне зникнення зв’язку на тривалий час по всій Україні. Втім, ситуація залежатиме від стану енергетичної системи, а ось сценарій, коли мережа може перетворитися на точкове покриття є цілком реальним. Мешканці Києва після нещодавніх ракетних атак вже стикнулися з таким явищем. При точковому покритті зв’язок по телефону стає можливим лише на окремих “острівках”: в одних районах міста він є, в інших відсутній. 
 
Найбільш вразливими територіями, на думку фахівця, є Київська, Харківська, Львівська та Полтавська області. Якщо станеться екстрене відключення електроенергії, то базова мережа  працюватиме на генераторах допоки в них буде пальне. Так, у Чернігові у березні, майже місяць була відсутня електроенергія, та, незважаючи на це, 14 базових станцій Київстару працювали на дизель-генераторах.
 
У випадку блекауту базові станції мобільного зв`язку автоматично поновлюють роботу одразу, як з’являється електроенергія.
 
“Мабуть, єдиний сценарій, до якого не можна підготуватися — це електроживлення. До багатьох інших сценаріїв ми добре підготувались”, – резюмував президент “Київстару”.
 
Источник:   НВ
 Тэги:  мобильная связь, блекаут, украина
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