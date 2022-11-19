19.11.2022 20:58 Дмитро Колонєй

Мобільна мережа у блекаут: чи буде вона працювати

Пояснення щодо функцюювання мережі дав експерт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на НВ, за словами президента “Київстару” Олександра Комарова, малоймовірне зникнення зв’язку на тривалий час по всій Україні. Втім, ситуація залежатиме від стану енергетичної системи, а ось сценарій, коли мережа може перетворитися на точкове покриття є цілком реальним. Мешканці Києва після нещодавніх ракетних атак вже стикнулися з таким явищем. При точковому покритті зв’язок по телефону стає можливим лише на окремих “острівках”: в одних районах міста він є, в інших відсутній.

Найбільш вразливими територіями, на думку фахівця, є Київська, Харківська, Львівська та Полтавська області. Якщо станеться екстрене відключення електроенергії, то базова мережа працюватиме на генераторах допоки в них буде пальне. Так, у Чернігові у березні, майже місяць була відсутня електроенергія, та, незважаючи на це, 14 базових станцій Київстару працювали на дизель-генераторах.

У випадку блекауту базові станції мобільного зв`язку автоматично поновлюють роботу одразу, як з’являється електроенергія.

“Мабуть, єдиний сценарій, до якого не можна підготуватися — це електроживлення. До багатьох інших сценаріїв ми добре підготувались”, – резюмував президент “Київстару”.