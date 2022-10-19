19.10.2022 11:30 Віталій Хінєвіч

Як в Харківській області відновлюють мобільний зв'язок

Відразу після ЗСУ та ДСНС на деокуповані території вирушають ремонтні бригади телеком-компаній.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Мінцифри.

Повідомляється, що в Харківській області за один місяць відновили 62 базові станції мобільних операторів. Таким чином жителі Ізюма, Вовчанська, Балаклеї, Шевченкового знову можуть бути на зв'язку.

Зі слів директора департаменту розвитку зв’язку Міністерства цифрової трансформації України Стаса Прибитько, одна з причин, чому окупанти знищили український зв'язок, - бажання занурити жителів окупованих територій в інформаційний вакуум.

Також окупанти боялися, що жителі окупованих територій будуть передавати українським військовим місця дислокації ворога.

Відновлюючи зв'язок та інтернет, команди стикаються з багатьма труднощами: від обстрілів та знеструмлення до зруйнованих вщент інфраструктури, веж і обладнання.

Наразі на всіх звільнених територіях працюють ремонтні бригади мобільних операторів — Vodafone Ukraine, Kyivstar та lifecell.

Нагадаємо, у селищі Рогань розпочало роботу відділення Нової пошти.