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18.10.2022  10:50   Віталій Хінєвіч

У селищі Рогань розпочало роботу відділення Нової пошти

З 18 жовтня розпочало роботу мобільне відділення Нової пошти.

Нова пошта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що мобільні відділення в найкоротші терміни будуть відкривати у найбільш постраждалих від дій окупантів населених пунктах Харківської області.
За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, головним завданням влади наразі є відновлення критичної інфраструктури. Зокрема, це стосується і логістистики.
 
«Нова пошта» ще з початку повномасштабного вторгнення росії зарекомендувала себе як надійні партнери та представники дійсно соціально відповідального бізнесу. Важливо забезпечити людям комфортні умови проживання, зокрема це стосується й відновлення надання поштових послуг», - зауважив Олег Синєгубов.
 
Так, у співпраці з «Новою поштою» ХОВА було розроблено спільні плани стовідсоткового відновлення поштової мережі на постраждалих територіях. Де не вдасться відновити стаціонарні пункти, відкриють мобільні відділення.
 
Ці відділення є автономними й, за словами директора Департаменту цивільного захисту ХОВА Івана Сокола, обладнані електрогенераторами та мають підключення до супутникового інтернету Starlink.
 
Наразі на території Роганської громади стаціонарне відділення “Нової пошти” працює у селищі Докучаєвське, а в Рогані будівля пошти потребує відновлення. 
 
«Саме тому робота цього мобільного відділення дуже актуальна. Мешканці Рогані зможуть відправляти та отримувати необхідні для них речі й не потрібно буде виїжджати для цього до Харкова чи до найближчих відділень «Нової пошти», - говорить голова громади Марія Черненко.
 
Вона зазначає, що багато місцевих уже повернулося додому й наразі в селищі разом з ВПО проживає близько 5 тисяч людей.
 
Директор філії «Нова пошта» Олексій Агілов повідомив, що в мобільному відділенні громадяни можуть і отримати, і відправити посилки. За його словами, такі відділення будуть з’являтися й на інших територіях, зокрема наступне планують відкрити в селищі Слатине Дергачівської громади.
 
Нагадаємо, у Балаклії відновив роботу міграційний центр.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, нова пошта
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