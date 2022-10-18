18.10.2022 11:16 Рита Парфенова

У Харківській області за добу винищили майже півтори тисячи вибухових предметів

Протягом доби 28 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжували гуманітарне розмінування деокупованих територій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

Працювали 146 піротехніків та 53 одиниці техніки. Ними здійснено 78 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею понад 23 га, вилучено та знешкоджено 1428 вибухонебезпечних предметів.



Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у Харківському, Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Так піротехніки за минулий день обстежили біля 11 км ліній електропередач, 6 км залізничних колій, 5 км автомобільних доріг та 3 км газопроводів.



Загалом з 8 вересня по 17 жовтня на деокупованій території Харківщини обстежено більш, ніж 1000 га місцевості, 157 км автомобільних доріг, 170 км ліній електропередач, 95 км залізничних колій та 140 км газопроводів, виявлено та знешкоджено понад 25 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, близько 8.20 ранку 18 жовтня ворог завдав ударів по Харкову. Попередньо, постраждалих немає.