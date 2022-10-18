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18.10.2022  09:23   Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова 18 жовтня: подробиці

Військові рф випустили по Харкову 8 ракет вранці 18 жовтня.


РЕДПОСТ

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні на 18 жовтня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, 18 довтня близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського бєлгорода 8 ракет.

«Попередньо, постраждалих немає», – додав Синєгубов.

Інформація щодо ракетних обстрілів уточнюється. Профільні служби проводять обстеження, зокрема в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах.

Нагадаємо, близько 8.20 ранку 18 жовтня ворог завдав ударів по Харкову.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, хова, агрессия россии
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