Ракетний обстріл Харкова 18 жовтня: подробиці

Військові рф випустили по Харкову 8 ракет вранці 18 жовтня.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні на 18 жовтня, передає РЕДПОСТ.
За його словами, 18 довтня близько 8:30 ворог запустив по Харкову з російського бєлгорода 8 ракет.
«Попередньо, постраждалих немає», – додав Синєгубов.
Інформація щодо ракетних обстрілів уточнюється. Профільні служби проводять обстеження, зокрема в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах.
Нагадаємо, близько 8.20 ранку 18 жовтня ворог завдав ударів по Харкову.
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