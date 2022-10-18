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18.10.2022  09:38   Рита Парфенова

Через військові діі поранення отримують мирні мешканці Харківської області

За добу з 17 по 18 жовтня медицинську допомогу отримали троє людей з пораненнями.

швидка допомога

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні на 18 жовтня, передає РЕДПОСТ.

Зокрема за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64-х років. Також вчора в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися двоє чоловіків 74-х та 67-ми років, які отримали поранення раніше.

Протягом минулої доби російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

Нагадаємо, близько 8.20 ранку 18 жовтня ворог завдав ударів по Харкову. Попередньо, постраждалих немає.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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