18.10.2022 09:38 Рита Парфенова

Через військові діі поранення отримують мирні мешканці Харківської області

За добу з 17 по 18 жовтня медицинську допомогу отримали троє людей з пораненнями.





Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні на 18 жовтня, передає РЕДПОСТ.

Зокрема за даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64-х років. Також вчора в Куп'янському та Чугуївському районах до медиків звернулися двоє чоловіків 74-х та 67-ми років, які отримали поранення раніше.



Протягом минулої доби російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

Нагадаємо, близько 8.20 ранку 18 жовтня ворог завдав ударів по Харкову. Попередньо, постраждалих немає.