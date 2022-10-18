16-річний хлопець підірвався на мині під Харковом

У Харківській області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій й отримав тяжке поранення.
Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора, передає РЕДПОСТ.
«17 жовтня поблизу села Діброва Ізюмського району Харківської області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій та тяжко травмувався», – йдеться в повідомленні.
Ще один підліток отримав поранення під час обстрілу. За інформацією ювеналів, 16 жовтня внаслідок обстрілу села Дружелюбівка Харківської області поранений 16-річний хлопець.
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