    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події 16-річний хлопець підірвався на мині під Харковом
18.10.2022  10:02   Рита Парфенова

16-річний хлопець підірвався на мині під Харковом

У Харківській області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій й отримав тяжке поранення.

знак обережно міни

Про це розповіли  в Офісі Генерального прокурора, передає РЕДПОСТ.

«17 жовтня поблизу села Діброва Ізюмського району Харківської області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій та тяжко травмувався», – йдеться в повідомленні.

Ще один підліток отримав поранення під час обстрілу. За інформацією ювеналів, 16 жовтня внаслідок обстрілу села Дружелюбівка Харківської області поранений 16-річний хлопець.

Читайте також новини Харкова від наших партнерів
 
Загалом станом на 18 жовтня внаслідок повномасштабної збройної агресії рф у Харківській області постраждало 258 дітей.
 
Нагадаємо, за добу з 17 по 18 жовтня медицинську допомогу отримали троє людей з пораненнями.
Источник:   Офіс Генерального прокурора
 Тэги:  мина, деоккупация, харьков, изюм, агресия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.10 Надзвичайні події Під Харковом автівка підірвалася на міні 13.10 Надзвичайні події Дорожні робітники підірвалися на міні у Харківській області 07.10 Надзвичайні події Під Харковом жінка пішла за грибами й підірвалася на мині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 