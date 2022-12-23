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23.12.2022  09:09   Рита Парфенова

Пішов у ліс та підірвався на міні: під Харковом постраждав чоловік

Минулої доби у Харківській області є постраждалі від нерозірваних мін та боєприпасів.

мина

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Віибух трапився у лісі біля села Протопопівці Ізюмського району. На вибуховому пристрої підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями, стан середній.

Нагадаємо, попередньої доби у Харківській області є постраждалі від нерозірваних боєприпасів.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, агресия россии
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