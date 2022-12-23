Пішов у ліс та підірвався на міні: під Харковом постраждав чоловік

Минулої доби у Харківській області є постраждалі від нерозірваних мін та боєприпасів.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Віибух трапився у лісі біля села Протопопівці Ізюмського району. На вибуховому пристрої підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями, стан середній.
Нагадаємо, попередньої доби у Харківській області є постраждалі від нерозірваних боєприпасів.
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