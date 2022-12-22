22.12.2022 09:37 Рита Парфенова

Під Харковом чоловік підірвався на боєприпасі, який приніс додому

За добу у Харківській області є постраждалі від нерозірваних боєприпасів.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«В Ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома», - розповів він.

Також минулої доби в селі Новий Бурлук Чугуївського району. На невідомому вибуховому пристрої підірвався 45-річний тракторист.