24.03.2023 13:15 Рита Парфенова

Схованку боєприпасів знайшли у мешканця Харківщини

У Харківській області слідчі повідомили про підозру чоловіку у зберіганні боєприпасів

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харкоівської області, боєприпаси у домоволодінні 45-річного мешканця міста Ізюм знайдені у ході санкціонованого обшуку в рамках кримінального провадження.

В результаті заходу поліцейські Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області вилучили такі боєприпаси:

підривач МВП-62М до протитанкових мін ТМ-62,

9 патронів калібру 30 мм до автоматичних гармат 2А42 і 2А72,

понад 14 кілограмів артилерійського пороху.

23 березня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що торговця зброєю, який знаходив клієнтів в мережі Інтернет та після оплати «товару» відправляв покупцеві посилку, викрили оперативники харківського карного розшуку.



