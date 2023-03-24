Схованку боєприпасів знайшли у мешканця Харківщини

У Харківській області слідчі повідомили про підозру чоловіку у зберіганні боєприпасів
Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харкоівської області, боєприпаси у домоволодінні 45-річного мешканця міста Ізюм знайдені у ході санкціонованого обшуку в рамках кримінального провадження.
В результаті заходу поліцейські Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області вилучили такі боєприпаси:
23 березня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що торговця зброєю, який знаходив клієнтів в мережі Інтернет та після оплати «товару» відправляв покупцеві посилку, викрили оперативники харківського карного розшуку.
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