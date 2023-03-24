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24.03.2023  13:15   Рита Парфенова

Схованку боєприпасів знайшли у мешканця Харківщини

У Харківській області слідчі повідомили про підозру чоловіку у зберіганні боєприпасів

Слідчі Харківщини повідомили про підозру чоловіку у зберіганні боєприпасів

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харкоівської області, боєприпаси у домоволодінні 45-річного мешканця міста Ізюм знайдені у ході санкціонованого обшуку в рамках кримінального провадження.

В результаті заходу поліцейські Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області вилучили такі боєприпаси:

  • підривач МВП-62М до протитанкових мін ТМ-62,
  • 9 патронів калібру 30 мм до автоматичних гармат 2А42 і 2А72,
  • понад 14 кілограмів артилерійського пороху.

23 березня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину. За санкцією статті йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що торговця зброєю, який знаходив клієнтів в мережі Інтернет та після оплати «товару» відправляв покупцеві посилку, викрили оперативники харківського карного розшуку.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  боеприпас, харків
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