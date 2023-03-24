24.03.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли про шкоду підпалу сухостою для навколишнього середовища

Щороку восени та на весні починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних решток. Люди, які палять суху траву, завжди переконані, що цим вони покращують врожайність. Це твердження – міф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Коли спалюється сухостій, то гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Окрім того, в середовище викидаються речовини, що виділяються в процесі горіння та є шкідливими для органів дихання.

Окрім цього, випалювання сухостою на деокупованих територіях, або на територіях, де велись інтенсивні бойові дії, - може призвести до детонування боєприпасів, що не розірвались, та інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв. Це вкрай небезпечно для життя, у тому числі для життя рятувальників, які будуть гасити пожежі сухої трави на відкритих місцевостях.

Спалювання рослинних залишків суворо заборонене:

Адміністративна відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ, та опалого листя складає від 3060 до 6120 гривень.

Штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складає від 1530 до 4590 гривень.

Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень передбачає штраф від 91800 до 153000 гривень, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що пожежі в екосистемах палали на понад 30 гектарах Харківщини.



