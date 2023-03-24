24.03.2023 10:29 Рита Парфенова

Пожежі в екосистемах палали на понад 30 гектарах Харківщини

З 42 пожеж, що трапились за добу, 39 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, дві пожежі спричинив ворожий обстріл, решту – людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття.



Загальна площа, випалена вогнем склала понад 34 га. Горіла торішня суха трава, чагарники та очерет. Вогнем від цих пожеж знищено або пошкоджено 3 житлових будинки і 1 господарчу споруду. У двох випадках роботи підрозділів ДСНС з пожежогасіння унеможливлювались у зв’язку і змінюваністю території, що горіла, та через повторні ворожі обстріли.



Загалом з початку весняного сезону на Харківщині вже виникло 176 пожеж в екосистемах.

Днем раніше РЕДПОСТ писав, що від випалюваня трави на Харківщині постраждала жінка та згорів будинок.





