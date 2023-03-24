24.03.2023 09:51 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 березня

За добу офіційно зареєстровано 44 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за добу у Харкові та області діагностували 90 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 670 осіб. Одужало 309 558 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 785 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

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Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 50 осіб (із них 44 – мешканці міста Харкова). 10 позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, 9 – у Красноградському, 8 – у Богодухівському, 7 – у Чугуївському, 5 – в Ізюмському та 1 – у Куп'янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 березня.



