Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 24 березня

За добу офіційно зареєстровано 44 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за добу у Харкові та області діагностували 90 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 670 осіб. Одужало 309 558 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 785 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
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Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 50 осіб (із них 44 – мешканці міста Харкова). 10 позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, 9 – у Красноградському, 8 – у Богодухівському, 7 – у Чугуївському, 5 – в Ізюмському та 1 – у Куп'янському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 23 березня.
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Найімовірніше, сьогодні вам ніколи буде звертати увагу на своє здоров'я. Будьте уважнішими, ваш організм буде більше звичайного схильний до впливу вірусів.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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