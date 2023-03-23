23.03.2023 10:16 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 березня

За добу офіційно зареєстровано 61 випадок зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за добу у Харкові та області діагностували 113 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 580 осіб. Одужало 309 549 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 705 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.



Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 63 осіб (із них 61 – мешканці міста Харкова). По 14 позитивних результатів зареєстровано у Чугуївському та Красноградському, 9 – в Ізюмському, 8 – та Лозівському, 3 – у Богодухівському та 2 – у Куп'янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 22 березня.



