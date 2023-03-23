23.03.2023 10:00 Рита Парфенова

Від випалюваня трави на Харківщині постраждала жінка та згорів будинок

За добу на Харківщині трапилася 21 пожежа, 17 з них виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, одну пожеж в екосистемі спричинив ворожий обстріл, решту – людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття.

Загальна площа, випалена вогнем склала понад 10,6 га. Горіла торішня суха трава, зрізане гілля та очерет.

Найбільшу з цих пожеж о 12:35 спричинив саме ворожий обстріл. Її площа склала 6 га. Подія трапилась на території Борівської громади у селі Чернещина. З вогнем боролись рятувальники 60-ї ДРПЧ разом із колегами з Луганщини. О 14:21 вогонь вдалось ліквідувати.

З причини навмисного випалювання сухостою о 15:31 сталась пожежа сухостою на території Безлюдівської громади, в результаті якої постраждала 62-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилась. А пожежу загасили на площі 150 кв.м. вогнеборці 11-ї ДРПЧ о 16:25.

Результатом ще однієї пожежі сухої трави і очерету на луках стало знищення житлового будинку. Подія сталась о 12:59 у с. Камплиця Зміївської громади. На час прибуття бійців 58-ї ДПРЧ вже горіла територія луків на площі 1,5 га та будинок площею біля 50 кв.м. На цій пожежі рятувальники працювали до 18:21.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу з 22 по 23 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів.



