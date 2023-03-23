Харківщина на ранок 23 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 22 по 23 березня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 березня.
Пополудні 22 березня ворожий обстріл найбільшу з пожеж у пригродних екосистемах за добу. Її площа склала 6 га. Подія трапилась на території Борівської громади у селі Чернещина. З вогнем боролись рятувальники 60-ї ДРПЧ разом із колегами з Луганщини. О 14:21 вогонь вдалось ліквідувати.
Двічі рятувальники з Куп’янська виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів. Виявлені пошкодження адміністративної будівлі, 2-х житлових 5-типоверхівок та приватного домоволодіння. Постраждалих немає.
Загалом за добу з 22 по 23 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:
21 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – для проведення аварійно- рятувальних робіт;
2 – на чергування;
2 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у полі біля с. Іванівка Ізюмського району 50-річний цивільний підірвався на касетному боєприпасі.
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Прагнення до власної незалежності поєднуватиметься з бажанням покомандувати іншими, через це не виключено суперництво в будь-яких сферах життя.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Щорічно 23 березня проводиться Всесвітній день метеорології або Всесвітній метеорологічний день.
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