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23.03.2023  08:12   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 23 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 22 по 23 березня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 23 березня.

Пополудні 22 березня ворожий обстріл найбільшу з пожеж у пригродних екосистемах за добу. Її площа склала 6 га. Подія трапилась на території Борівської громади у селі Чернещина. З вогнем боролись рятувальники 60-ї ДРПЧ разом із колегами з Луганщини. О 14:21 вогонь вдалось ліквідувати.

Двічі рятувальники з Куп’янська виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів. Виявлені пошкодження адміністративної будівлі, 2-х житлових 5-типоверхівок та приватного домоволодіння. Постраждалих немає.

Загалом за добу з 22 по 23 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:
21 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – для проведення аварійно- рятувальних робіт;
2 – на чергування;
2 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у полі біля с. Іванівка Ізюмського району 50-річний цивільний підірвався на касетному боєприпасі.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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