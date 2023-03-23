23 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 23 березня проводиться Всесвітній день метеорології або Всесвітній метеорологічний день.
1950 року саме цього дня набула чинності Конвенція Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), в якій було проголошено утворення Організації. Девізом свята стали слова: "Погода, клімат та вода в інформаційну еру". А свято відзначається з 1961 року.
Сьогодні практично немає такої галузі, яка не відчувала б впливу гідрометеорологічних умов і не потребувала точних прогнозів. Аналіз даних про запобігання збиткам показує, що прогнози метеорологів дозволяють зменшити економічні втрати приблизно на 40%.
Зміна клімату стосується всіх нас. Воно торкається практично всіх соціально-економічних галузей: від сільського господарства до туризму, від інфраструктури до охорони здоров'я. Воно позначається на стратегічних ресурсах, таких як вода, продовольство та енергія. Воно уповільнює і навіть ставить під загрозу сталий розвиток - і, звичайно, не тільки в країнах, що розвиваються. Ціна бездіяльності висока, і вона продовжуватиме зростати, якщо ми не вживемо негайних і рішучих заходів.
1826 року народився Людвіг Мінкус австрійський композитор («Дон Кіхот», «Баядерка»), скрипаль та диригент.
1839 – з'явився вираз «о'кей». Ця фраза була вперше вжита в популярній американській газеті Boston Morning Post і в буквальному сенсі означала Все в порядку. Цікавим є той факт, що таким чином виданням було допущено одразу дві орфографічні помилки. Справді, «Все гаразд» звучить англійською як «ол корект», але пишеться-то – «All Correct». Отже, правильним було б утворити англійську абревіатуру «А.С.», відповідно, у російській транскрипції «ей сі».
1891 – відбувся футбольний матч між збірними Півночі та Півдня Англії. Саме у цій грі вперше була використана сітка на футбольних воротах.
1893 – народився Седрік Гіббонс, американський художник, один із 36 засновників Американської академії кіномистецтв, який вигадав її найвищу нагороду – приз «Оскар» – і сам удостоєний нею 11 разів.
1900 – археологи виявили на Криті рештки легендарного Лабіринту – палацу Мінотавра.
1910 – народився Акіро Куросава, японський кінорежисер, сценарист, продюсер («Сім самураїв», «Дерсу Узалу»).
1956 – проголошено першу ісламську республіку – Пакистан.
1968 – народився Деймон Албарн, англійський рок-музикант, фронтмен гурту Blur, учасник проектів Gorillaz та The Good, The Bad & The Queen.
1970 – народився Богдан Либа, український музикант, композитор, звукорежисер. Стояв біля витоків гуртів «Скрябін» та «Форте».
1976 – народилася Мішель Монахен, американська актриса («Перевага Борна», «Поцілунок навиліт», «Містер і місіс Сміт», «На гачку»).
1976 – народилася Кері Рассел, американська актриса («Август Раш», «Офіціантка»).
1994 – у Брюсселі підписали договір про співпрацю між Україною та Європейським Союзом
1997 – у Майамі під час хірургічної операції 10-місячній італійській дівчинці пересаджено сім органів – рекордну кількість для однієї операції
2001 – відбулося затоплення орбітальної станції «Мир» у південній частині Тихого океану, поряд із островами Фіджі. За час існування станції на ній проведено 23 000 наукових дослідів (рекордний показник), її відвідали 104 космонавти та астронавти з 12 країн світу.
2004 – Яндекс вніс зміни до алгоритмів ранжирування сайтів, у результаті відбулися зміни у визначенні так званого Індексу Цитування. Внаслідок цього, ряд сайтів ІЦ різко збільшився.
2011 – обрано нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук
2013 – внаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізував рух транспорту на вулицях. Випало понад 50 см снігу. У місті оголошено надзвичайний стан
2020 – українська Вікіпедія досягла мільйона статей.
Іменини відзначають: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Федора.
Прагнення до власної незалежності поєднуватиметься з бажанням покомандувати іншими, через це не виключено суперництво в будь-яких сферах життя.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Щорічно 23 березня проводиться Всесвітній день метеорології або Всесвітній метеорологічний день.
влажность:
давление:
ветер: