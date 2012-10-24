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24.10.2012  15:07   

Контакты

Контакты редакции:

Харьков. ул. Академика Проскуры, 1

Тел. 0937654951

Главнеый редактор Иванова Анна Сергеевна

[email protected]

 

Тэги:  городской дозор, редпост, почта, контакты
 
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