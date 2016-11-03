Реклама на сайте РЕДПОСТ

Для рекламодателей на сайте РЕДПОСТ предусмотрен ряд баннерных позиций и других способов размещения рекламных материалов.
Цена размещения баннера: 25 процентов общего показа - 2300 гривен в неделю, 50 процентов общего показа - 3900 гривен в неделю, 100 процентов общего показа - 7000 гривен в неделю.
(Проценты показа - количество показа баннера при перезагрузке страниц сайта. 100 % показа - на 10 перезагрузок страницы (перехода в разные новости, например) - 10 показов баннера. 50 % показа - на 10 перезагрузок страницы (перехода в разные новости, например) - 5 показов баннера. 25 % показа - на 10 перезагрузок страницы (перехода в разные новости, например) - либо 2, либо 3 показа баннера.
Услуга изготовления баннера (если есть такая необходимость) - от 250 гривен. (формат .gif)
Также имеются другие варианты размещения материалов рекламодателей на сайте РЕДПОСТ (на схеме отмечены цифрами):
Размещение рекламного материала в выпуске новостей "Харьковские Известия" на 7 канале (Харьков) - 10000 гривен/минута.
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На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.
Сохранится прохладная погода. Ночью под влиянием малоподвижного фронта ожидаются дожди, а в дневные часы поле повышенного давления будет способствовать солнечной погоде.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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давление:
ветер: