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12.09.2023  16:52   Дмитро Колонєй

Стало відомо, яку рекламу заборонять в Україні

Через зміни вимог, вже з жовтня буде заборонено цілу низку рекламної продукції.


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиданнмя на Оbozrevatel, з 2 жовтня 2023 року посилюватимуться вимоги до реклами. Вона стосується просування азартних ігор.
 
У Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) пояснили, що не може містити реклама азартних ігор за новими правилами.
 

Яку рекламу заборонять в Україні

 
 
 
  • якщо у рекламі азартних ігор використовуються особи, які не досягли 21-річного віку, у тому числі в якості фотомоделей;
  • реклама азартних ігор формує думку, що виграти в азартну гру нібито легко, і що участь у азартних іграх може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі;
  • розміщується продукт (продакт-плейсмент) азартних ігор;
  • рекламуються організатори азартних ігор, торгові марки та інші об'єкти права інтелектуальної власності без наявності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
 
Источник:   Оbozrevatel
 Тэги:  заборона, реклама, азартні ігри
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