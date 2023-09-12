12.09.2023 16:52 Дмитро Колонєй

Стало відомо, яку рекламу заборонять в Україні

Через зміни вимог, вже з жовтня буде заборонено цілу низку рекламної продукції.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиданнмя на Оbozrevatel, з 2 жовтня 2023 року посилюватимуться вимоги до реклами. Вона стосується просування азартних ігор.

У Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) пояснили, що не може містити реклама азартних ігор за новими правилами.

Яку рекламу заборонять в Україні

якщо у рекламі азартних ігор використовуються особи, які не досягли 21-річного віку, у тому числі в якості фотомоделей;

реклама азартних ігор формує думку, що виграти в азартну гру нібито легко, і що участь у азартних іграх може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі;

розміщується продукт (продакт-плейсмент) азартних ігор;

рекламуються організатори азартних ігор, торгові марки та інші об'єкти права інтелектуальної власності без наявності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.