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14.09.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові нагадали про заборону розміщувати оголошення в не призначених для цього місцях

Згідно з Правилами благоустрою міста Харкова, забороняється клеїти оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо в не призначених для цього місцях - на стовпах, електроопорах, парканах, деревах, стінах чи дверях будинків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
На підставі ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розміщення рекламних оголошень у не відповідному місці передбачений штраф.  Для фізичної особи, яка щось купує, продає чи когось розшукує, таке порушення тягне за собою накладення штрафу від 340 до 1360 грн.  Для підприємців, які рекламують послуги, - від 850 до 1700 грн. 
 
КП «Харківблагоустрій» інформує, що розміщувати зовнішню рекламу у дворах можна на дошках оголошень та інформаційних стендах. Якщо поруч з будинком таких нема, необхідно звернутися в диспетчерську службу «1562» та залишити заявку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як переселенцям у Харкові оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, реклама
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