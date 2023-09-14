    
Главная Новини Харкова ЖКГ Ігор Терехов розповів, наскільки готова система теплопостачання Харкова до опалювального сезону
14.09.2023  18:11   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, наскільки готова система теплопостачання Харкова до опалювального сезону

Про це йшла мова під час ефіру мера Харкова Ігоря Терехова у національному телемарафоні.


Ігор Терехов розповів, наскільки готова система теплопостачання Харкова до опалювального сезону
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час телевізійного ефіру мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що система теплопостачання Харкова підготовлена до осінньо-зимового періоду на 86%.
 
За його словами, комунальники працюють без вихідних, щоб підготувати місто до опалювального сезону.
 
«Минулого опалювального сезону ми вісім разів перезапускали систему опалення всього міста. Ворог зруйнував ТЕЦ, котельні, магістральні трубопроводи. У планах - перекласти 220 км тепломереж, і 186 км уже замінили», – зазначив Ігор Терехов.
 
Також, за словами мера, міські котельні обладнали потужними генераторами для безперебійного надання послуг.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків може залучити потужних інвесторів на міжнародному форумі «Kharkiv Restart».
 
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, опалювальний сезон, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.09 Влада Ігор Терехов відзначив військовослужбовців 164-ї радіотехнічної Слобідської бригади (фото) 14.09 Влада Харків може залучити потужних інвесторів на міжнародному форумі «Kharkiv Restart» 14.09 Влада Ігор Терехов привітав із Днем танкових військ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 