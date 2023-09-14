14.09.2023 18:11 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, наскільки готова система теплопостачання Харкова до опалювального сезону

Про це йшла мова під час ефіру мера Харкова Ігоря Терехова у національному телемарафоні.



Ігор Терехов розповів, наскільки готова система теплопостачання Харкова до опалювального сезону



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час телевізійного ефіру мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що система теплопостачання Харкова підготовлена до осінньо-зимового періоду на 86%.

За його словами, комунальники працюють без вихідних, щоб підготувати місто до опалювального сезону.

«Минулого опалювального сезону ми вісім разів перезапускали систему опалення всього міста. Ворог зруйнував ТЕЦ, котельні, магістральні трубопроводи. У планах - перекласти 220 км тепломереж, і 186 км уже замінили», – зазначив Ігор Терехов.

Також, за словами мера, міські котельні обладнали потужними генераторами для безперебійного надання послуг.