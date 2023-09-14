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14.09.2023  15:14   Дмитро Колонєй

Харків може залучити потужних інвесторів на міжнародному форумі «Kharkiv Restart»

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «РБК-Україна».


Харків може залучити потужних інвесторів на міжнародному форумі «Kharkiv Restart»
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова в інтерв’ю «РБК-Україна» заначив, що в інвестиційному форумі «Kharkiv Restart», який відбудеться 19 вересня 2023 року у Києві, візьмуть участь як українські, так і зарубіжні компанії. Захід відвідає британський архітектор Норман Фостер та його архітектурне бюро.
 
«Буде багато IT-компаній, оскільки Харків був і є містом, де ця сфера розвивається дуже активно. Також приїдуть представники таких компаній, як «Philip Morris» і, сподіваюся, «McDonald's, - повідомив Ігор Терехов.
 
За його словами, в рамках форуму обговорюватиметься залучення інвестицій у відновлення та розвиток Харкова, але, за словами мера, розробляти проєкти та вкладати кошти потрібно вже зараз.
 
«Після війни буде багато інвесторів - і в Харкові, і по всій Україні. Сьогодні я хотів би залучити найпотужніх з них, аби ми почали будувати плани з пріоритетних напрямків. Прихід великих інвесторів буде сигналом для середніх та малих компаній, що до Харкова потрібно йти та вкладати у місто гроші», - наголосив Ігор Терехов.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, інвестиції, харків
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