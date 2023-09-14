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14.09.2023  15:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові з'явився новий мурал присвячений працівникам «Харківводоканалу» (фото)

Новий вражаючий мурал з'явився на паркані комунального підприємства «Харківводоканал» на вулиці Шевченка. Він вийшов з-під пензля уроджениці міста Ізюм Карини Жернової,передає РЕДПОСТ .


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Авторка мурала вже знайома харків'янам та гостям міста за своєю попередньою роботою виконаною у сквері «Стрілка». 
 
Художниці Карині Жерновій прийшла ідея створити мурал присвячений водоканалівцям під час створення творчої роботи у центрі міста. Тоді поряд працювали співробітники КП «Харківводоканал».
 
На муралі, який розташувався на 70-метровій стіні, відображені Славна Україна у вигляді жінки, колосся, як знак достатку та вода, як джерело життя. А люди у вигляді птахів.
 
У свою чергу Карина Жернова зазначає, що цей стінопис присвячений саме працівникам «Водоканалу». І тим ремонтникам та всім людям, які під час війни виконують ремонтні роботи.
 
«Під ракетами, під обстрілами ми спостерігаємо за тим, як люди, комунальні підприємці, ремонтники, працівники будь якої служби і порятунку, і ремонтних робіт – вони весь час в роботі»,- зазначила Карина Жернова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники у Новобаварському районі з початку року усунули понад 420 аварій.
 

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Тэги:  харків, мурал, харківводоканал
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