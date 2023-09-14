14.09.2023 15:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові з'явився новий мурал присвячений працівникам «Харківводоканалу» (фото)

Новий вражаючий мурал з'явився на паркані комунального підприємства «Харківводоканал» на вулиці Шевченка. Він вийшов з-під пензля уроджениці міста Ізюм Карини Жернової,передає РЕДПОСТ .



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Авторка мурала вже знайома харків'янам та гостям міста за своєю попередньою роботою виконаною у сквері «Стрілка».

Художниці Карині Жерновій прийшла ідея створити мурал присвячений водоканалівцям під час створення творчої роботи у центрі міста. Тоді поряд працювали співробітники КП «Харківводоканал».

На муралі, який розташувався на 70-метровій стіні, відображені Славна Україна у вигляді жінки, колосся, як знак достатку та вода, як джерело життя. А люди у вигляді птахів.

У свою чергу Карина Жернова зазначає, що цей стінопис присвячений саме працівникам «Водоканалу». І тим ремонтникам та всім людям, які під час війни виконують ремонтні роботи.

«Під ракетами, під обстрілами ми спостерігаємо за тим, як люди, комунальні підприємці, ремонтники, працівники будь якої служби і порятунку, і ремонтних робіт – вони весь час в роботі»,- зазначила Карина Жернова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники у Новобаварському районі з початку року усунули понад 420 аварій.

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