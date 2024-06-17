17.06.2024 19:31 Дмитро Колонєй

На Харківщині створили мурал, присвячений розвіднику Олегу Фадєєнку

Мурал на честь загиблого Героя України з Харківщини з‘явився у Первомайському.

У Первомайському на Харківщині створено мурал на честь Героя України Олега «Малиша» Фадєєнка, повідомляє РЕДПОСТ

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Командир групи розвідки Малиш у лавах спецпідрозділу ГУР МО України “Kraken”, а згодом 3-ї окремої штурмової бригади брав участь у багатьох видатних битвах російсько-української війни.

Загинув 2 липня 2023 року внаслідок поранення в бою з окупантами на Бахмутському напрямку.

Нагороджений Золотою Зіркою Героя України (посмертно).

Мурал створено з ініціативи та за підтримки бойових побратимів і дружини Олега Фадєєнка.