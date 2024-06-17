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17.06.2024  19:31   Дмитро Колонєй

На Харківщині створили мурал, присвячений розвіднику Олегу Фадєєнку

Мурал на честь загиблого Героя України з Харківщини з‘явився у Первомайському.

Створили мурал, присвячений герою-розвіднику Олегу Фадєєнку на Харківщині
 
У Первомайському на Харківщині створено мурал на честь Героя України Олега  «Малиша» Фадєєнка, повідомляє РЕДПОСТ.
 
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Командир групи розвідки Малиш у лавах спецпідрозділу ГУР МО України “Kraken”, а згодом 3-ї окремої штурмової бригади брав участь у багатьох видатних битвах російсько-української війни.
 
Загинув 2 липня 2023 року внаслідок поранення в бою з окупантами на Бахмутському напрямку. 
 
Нагороджений Золотою Зіркою Героя України (посмертно). 
 
Мурал створено з ініціативи та за підтримки бойових побратимів і дружини Олега Фадєєнка. 
 
Тэги:  агрессия россии, мурал, харків
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