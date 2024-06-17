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17.06.2024  18:47   Дмитро Колонєй

Харківські спортсмени стали чемпіонами та призерами першості України з вільної боротьби

Харківські борці успішно виступили на чемпіонаті України.

Стали чемпіонами та призерами чемпіонату України з вільної боротьби харківські спортсмени
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, борці Харківщини здобули 1 золоту та 3 бронзові медалі на чемпіонаті України з вільної боротьби, який  відбувся з 15 та 16 червня 2024 року в Івано-Франківську.
 
  • Чемпіоном у ваговій категорії до 86 кг став Мухаммед Алієв. Він успішно провів чотири поєдинки в тому числі фінальний проти киянина Олексія Щербака.
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  • Бронзовим призером став Демід Караченко в цій же ваговій категорії. Він пройшов трьох суперників, але у півфіналі поступився Мухаммеду Алієву. В поєдинку за третє місце Демід здолав борця з Дніпропетровської області. Каміль Керімов (вагова категорія 61 кг) і Володимир Кочанов (вагова категорія до 125 кг).

 

Тэги:  спорт, перемога, харків, боротьба
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