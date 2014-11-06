Интернет-ресурс носящий сегодня имя «РЕДПОСТ», был создан харьковскими журналистами в 2006 году. Информационное агентство ставило перед собой цель максимально объективно освещать важные городские проблемы, требующие незамедлительного решения, как со стороны городской власти, так и со стороны государства.
Именно эта задача и была зафиксирована в первом названием ресурса - «Городской дозор». С тех пор прошло практически полтора десятилетия, изменилось информационное пространство, изменилась жизнь.
Сегодня, в век глобализации, сложно провести границу между региональными и международными новостями, между экономикой и социальными вопросами. Поэтому сайт «Городской дозор» после ребрендинга получил новое имя «РЕДПОСТ». Хотя цели и задачи по освещению насущных вопросов общества остались неизменными.
Изменился формат подачи новостей и расширились источники информации. В эпоху быстро меняющегося мира нужно меняться, чтобы идти в ногу со временем.
Интернет-ресурс «РЕДПОСТ» - это не только харьковское агентство новостей, но и медийный портал, где в одной информационной ленте собраны самые важные и знаковые события дня.
Все, что заслуживает Вашего внимания, размещено у нас на сайте и в наших сообществах в Facebook и Telegram.
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Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
В Харькове будет сохраняться холодная и дождливая погода под влиянием малоподвижного фронта.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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