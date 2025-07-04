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04.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 липня

Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.

літо харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 29 – 31° тепла..

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Народні прикмети

  • якщо вранці спостерігається туман — варто очікувати теплої, проте вологої погоди у найближчі тижні;
  • дуже сильний вітер може бути провісником затяжної негоди;
  • почули грім? Згідно з прикметами, попереду — сорок днів грозової погоди;
  • якщо бджоли ввечері рано повертаються до вулика — наступного дня, ймовірно, буде дощ;
  • якщо літає багато ос, значить взимку буде дуже холодно;
  • погода на Андрія вказує на погоду, яка буде 29 липня (на Калиника).
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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