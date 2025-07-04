Прогноз погоди у Харкові на 4 липня

Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 29 – 31° тепла..
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Зірки радять уникати тиску на інших – це може спричинити різку реакцію. Замість конфліктів краще зайнятися творчістю, яка сьогодні вдасться особливо добре.
Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції.
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