04.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 липня

Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 липня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 29 – 31° тепла..



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Народні прикмети

якщо вранці спостерігається туман — варто очікувати теплої, проте вологої погоди у найближчі тижні;

дуже сильний вітер може бути провісником затяжної негоди;

почули грім? Згідно з прикметами, попереду — сорок днів грозової погоди;

якщо бджоли ввечері рано повертаються до вулика — наступного дня, ймовірно, буде дощ;

якщо літає багато ос, значить взимку буде дуже холодно;

погода на Андрія вказує на погоду, яка буде 29 липня (на Калиника).