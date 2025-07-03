03.07.2025 21:46 Дмитро Колонєй
Соте з солодкого перцю з грибами: сонячний Прованс на вашому столі
Поринемо в атмосферу французької кухні.
Як пише РЕДПОСТ
, провансальська кухня славиться своєю простотою, великою кількістю свіжих овочів і яскравими ароматами трав.
Провансальське соте із солодкого перцю з грибами
Продукти на 6 порцій:
-
Солодкий перець різних кольорів – 3 шт.
-
Печериці – 250 г
-
Будь-який м'який сир – 100 г
-
Чебрець – 5 гілочок
-
Вершкове масло – 50 г
-
Сіль та перець – за смаком
Покроковий рецепт приготування:
-
Розрізати солодкий перець навпіл.
-
Видалити з перцю насіння та перегородки.
-
Нарізати перець півкільцями.
-
Нарізати печериці скибочками.
-
Розігріти вершкове масло|мастило| в сотейнику.
-
Викласти нарізаний перець у сотейник.
-
Готувати перець на середньому вогні, іноді помішуючи, протягом 8 хвилин.
-
Додати|добавляти| до перцю нарізані гриби.
-
Посолити та поперчити страву до смаку.
-
Готувати соті ще 10 хвилин.
-
Розкришити м'який сир.
-
Додати в соті листочки чебрецю і розкришений сир.
-
Перемішайте усі інгредієнти.
-
Через хвилину зняти соте з вогню.
-
Подавайте страву як самостійну або гарнір.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0