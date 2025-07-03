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03.07.2025  21:46   Дмитро Колонєй

Соте з солодкого перцю з грибами: сонячний Прованс на вашому столі

Поринемо в атмосферу французької кухні.

Як приготувати соте з солодкого перцю з грибами по-провансальск: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, провансальська кухня славиться своєю простотою, великою кількістю свіжих овочів і яскравими ароматами трав.
 

Провансальське соте із солодкого перцю з грибами

 

Продукти на 6 порцій:

 
  • Солодкий перець різних кольорів – 3 шт.
  • Печериці – 250 г
  • Будь-який м'який сир – 100 г
  • Чебрець – 5 гілочок
  • Вершкове масло – 50 г
  • Сіль та перець – за смаком
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Розрізати солодкий перець навпіл.
  2. Видалити з перцю насіння та перегородки.
  3. Нарізати перець півкільцями.
  4. Нарізати печериці скибочками.
  5. Розігріти вершкове масло|мастило| в сотейнику.
  6. Викласти нарізаний перець у сотейник.
  7. Готувати перець на середньому вогні, іноді помішуючи, протягом 8 хвилин.
  8. Додати|добавляти| до перцю нарізані гриби.
  9. Посолити та поперчити страву до смаку.
  10. Готувати соті ще 10 хвилин.
  11. Розкришити м'який сир.
  12. Додати в соті листочки чебрецю і розкришений сир.
  13. Перемішайте усі інгредієнти.
  14. Через хвилину зняти соте з вогню.
  15. Подавайте страву як самостійну або гарнір.
 
 
 
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Тэги:  рецепт, соте, перець, гриби, сир, масло
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