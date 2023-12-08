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08.12.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо ніжне овочеве рагу по-французьки

Найдавніша у світі страва за рецептом старовинної французької кухні.

Як приготувати овочеве рагу по-французьки
 
Як пише РЕДПОСТ, рагу вважається найдавнішою стравою на планеті. Раніше ми вже звертали увагу на рагу балканської кухні гювеч. На цей раз французький рецепт із стандартного набору продуктів, буде чудовим частуванням і порадує смаком присутніх за столом.
 
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Овочеве рагу по-французьки

Продукти:

 

  • 400 г білокачанної капусти,
  • 1 молодий кабачок,
  • 3 картоплі,
  • 1 морква,
  • 2 часточки часнику.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Натерти на дрібній тертці моркву.
  2. Картоплю натерти на тертці для моркви корейською.
  3. Нашаткувати капусту.
  4. Кабачки натерти на "корейській" тертці.
  5. Моркву обсмажити на олії до золотистого "припіка".
  6. Всипати капусту.
  7. Картоплю всипати в сотейник до овочів.
  8. Додати часник.
  9. Кабачки перекласти до картоплі та овочів
  10. Смажити все до готовності, додавши приправи.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати драники з гарбуза без яєць.
 
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Тэги:  рецепт, рагу, овочі, кабачок, картопля, капуста, морква, часник
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