08.12.2023 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо ніжне овочеве рагу по-французьки
Найдавніша у світі страва за рецептом старовинної французької кухні.
Як пише РЕДПОСТ
, рагу вважається найдавнішою стравою на планеті. Раніше ми вже звертали увагу на рагу балканської кухні гювеч. На цей раз французький рецепт із стандартного набору продуктів, буде чудовим частуванням і порадує смаком присутніх за столом.
Овочеве рагу по-французьки
Продукти:
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400 г білокачанної капусти,
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1 молодий кабачок,
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3 картоплі,
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1 морква,
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2 часточки часнику.
Покроковий рецепт приготування
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Натерти на дрібній тертці моркву.
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Картоплю натерти на тертці для моркви корейською.
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Нашаткувати капусту.
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Кабачки натерти на "корейській" тертці.
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Моркву обсмажити на олії до золотистого "припіка".
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Всипати капусту.
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Картоплю всипати в сотейник до овочів.
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Додати часник.
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Кабачки перекласти до картоплі та овочів
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Смажити все до готовності, додавши приправи.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
розповідав,
як приготувати драники з гарбуза без яєць.
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