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05.12.2023  21:28   

Готуємо ароматну картопляну запіканку з м'ясом та овочами

Рецепт смачної та ситної страви.

Як пише РЕДПОСТ, пропонуємо повноцінну страву для сімейної вечері.

Картопляна запіканка з м'ясом та овочами

Продукти:

 

  • 0,5 кг картоплі,
  • 350 г відвареної яловичини,
  • 0,25 баклажану,
  • 1 морква
  • 1 цибулина,
  • 2 часточки часнику,
  • 1 ч. л. просіяного борошна,
  • 2 ст. л. рослинного масла,
  • 100 мл бульйону,
  • 1 ч. л. панірувальних сухарів,
  • 50 г твердого сиру,
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • 1 ст. л. хрону (готової приправи).

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Натерти моркву.
  2. Нарізати кубиками баклажан
  3. На олії обсмажити до м'якості цибулю,
  4. Додати натерту на тертці моркву,
  5. Додати часник,
  6. Всипати борошно
  7. Через п'ять хвилин влити бульйон.
  8. Варити овочевий соус до загусання,
  9. Додати шматочками нарізане варене м'ясо,
  10. Приправити до смаку.
  11. З картоплі приготувати пюре,
  12. Заправити його олією, хріном і спеціями.
  13. У форму для запікання спочатку викласти м'ясо з овочами.
  14. Потім викласти картопляне пюре,
  15. Посипати тертим сиром, змішаним з панірувальними сухарями,
  16. Запекти в духовці.
Смачного!
 
Тэги:  рецепт, запіканка, картопля, цибуля, морква
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