05.12.2023 21:28
Готуємо ароматну картопляну запіканку з м'ясом та овочами
Рецепт смачної та ситної страви.
Як пише РЕДПОСТ
, пропонуємо повноцінну страву для сімейної вечері.
Картопляна запіканка з м'ясом та овочами
Продукти:
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0,5 кг картоплі,
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350 г відвареної яловичини,
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0,25 баклажану,
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1 морква
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1 цибулина,
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2 часточки часнику,
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1 ч. л. просіяного борошна,
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2 ст. л. рослинного масла,
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100 мл бульйону,
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1 ч. л. панірувальних сухарів,
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50 г твердого сиру,
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1 ст. л. вершкового масла
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1 ст. л. хрону (готової приправи).
Покроковий рецепт приготування:
-
Натерти моркву.
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Нарізати кубиками баклажан
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На олії обсмажити до м'якості цибулю,
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Додати натерту на тертці моркву,
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Додати часник,
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Всипати борошно
-
Через п'ять хвилин влити бульйон.
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Варити овочевий соус до загусання,
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Додати шматочками нарізане варене м'ясо,
-
Приправити до смаку.
-
З картоплі приготувати пюре,
-
Заправити його олією, хріном і спеціями.
-
У форму для запікання спочатку викласти м'ясо з овочами.
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Потім викласти картопляне пюре,
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Посипати тертим сиром, змішаним з панірувальними сухарями,
-
Запекти в духовці.
Смачного!
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