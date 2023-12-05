05.12.2023 20:48 Рита Парфенова

Закладника з «товаром» затримали у спальному районі Харкова (фото)

У Харкові на вулиці Валентинівській патрульні затримали ймовірного збувача наркотиків.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, під час патрулювання вулиці Валентинівської сьогодні патрульні звернули увагу на чоловіка, який щось прикопував у землю та робив знімки на мобільний телефон. Патрульні звернулись до чоловіка для перевірки.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка 11 згортків із речовиною рослинного походження. Також в його телефоні виявлено численні фотографії місць, де, ймовірно, він раніше залишав подібні згортки.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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