05.12.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

776 громадян звернулись до поліцейських Харківщини минулої доби.



Про це повідомляє Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 70 осіб.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 18 громадян отримали травми.

3 грудня по автошляху «Мерефа – Павлоград» поблизу селища Панютине Лозівського району 37-річний водій автомобіля «Ford» не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем «Nissan X-Trail», який стояв на узбіччі у попутному напрямку. Внаслідок ДТП 58-річний водій «Nissan», а також водій «Ford» та його 13-річна пасажирка отримали травми.





Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Також правоохоронці склали 15 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 5 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 5 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.