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05.12.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

776 громадян звернулись до поліцейських Харківщини минулої доби.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 70 осіб. 
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 18 громадян отримали травми.
 
3 грудня по автошляху «Мерефа – Павлоград» поблизу селища Панютине Лозівського району 37-річний водій автомобіля «Ford» не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем «Nissan X-Trail», який стояв на узбіччі у попутному напрямку. Внаслідок ДТП 58-річний водій «Nissan», а також водій «Ford» та його 13-річна пасажирка отримали травми. 
 
Також правоохоронці склали 15 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 5 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 5 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через ДТП на Харківщині двоє чоловіків опинилися у лікарні.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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