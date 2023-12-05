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05.12.2023  13:21   Дмитро Колонєй

Стало відомо, де тепер можуть пройти дослідження діти перед школою у Харкові

У Харкові задіюється єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти.


Стало відомо, де тепер можуть пройти дослідження діти перед школою у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Міністерство охорони здоров’я прийняло єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти, дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.
 
Відтепер усі базові обстеження  дитина може пройти у сімейного лікаря. Усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження призначатимуться за показаннями або за вимогами закладу освіти.
 
На основі проведених обстежень сімейний лікар сформує узагальнений висновок про стан здоров’я, надасть рекомендації щодо фізичної активності та рівня фізичного навантаження, а також щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень, режиму харчування дитини тощо.
 
Для отримання довідки дитина має отримати всі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щепле
Источник:   Міськрада
 Тэги:  діти, школа, харків
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