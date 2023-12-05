05.12.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Через ДТП на Харківщині двоє чоловіків опинилися у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталася у місті Лозова 1 грудня о 9:25.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Попередньо встановлено, що 34-річний водій автомобіля “ВАЗ” не впевнився в безпечності маневру та почав обгін транспортного засобу. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем “Chery”.

Внаслідок аварії постраждали водії транспортних засобів. Чоловіків доставлено до лікарні.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що подробиці ДТП з автобусом, у якому дитяча збірна поверталась до Харкова, розповіли у поліції.