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05.12.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

Через ДТП на Харківщині двоє чоловіків опинилися у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталася у місті Лозова 1 грудня о 9:25.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Попередньо встановлено, що 34-річний водій автомобіля “ВАЗ” не впевнився в безпечності маневру та почав обгін транспортного засобу. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем “Chery”.   
 
 
Внаслідок аварії постраждали водії транспортних засобів. Чоловіків доставлено до лікарні.
 
 
За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що подробиці ДТП з автобусом, у якому дитяча збірна поверталась до Харкова, розповіли у поліції.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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