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03.12.2023  16:05   Рита Парфенова

Подробиці ДТП з автобусом, у якому дитяча збірна поверталась до Харкова, розповіли у поліції (фото)

На трасі у селищі Коротич водія засліпили фари зустрічного автомобіля, й він скерував автобус на бетонні блоки.

дтп, коротич, діти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Аварія сталася 1 грудня близько 19:40 на автошляху "Київ-Харків-Довжанський" поблизу селища Коротич. На момент ДТП у салоні транспортного засобу знаходилась дитяча баскетбольна команда у кількості 49 дітей у супроводі тренера та батьків. Вони поверталися з Полтави до Харкова.
 
Водій автобуса «Merceds-benz» не впорався з керуванням та зіштовхнувся з бетонними блоками. Зі слів чоловіка, його осліпив фарами зустрічний автомобіль.
 
Внаслідок зіткнення садна обличчя отримала мати учасника команди. Також хлопцю і дівчині надали медичну допомогу на місці. Стан здоров’я всіх дітей задовільний, до лікарні їх не доставляли.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ДТП біля селища Коротич постраждали три людини, у тому числі двоє дітей.
дтп, коротич, діти
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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