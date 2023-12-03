03.12.2023 16:05 Рита Парфенова

Подробиці ДТП з автобусом, у якому дитяча збірна поверталась до Харкова, розповіли у поліції (фото)

На трасі у селищі Коротич водія засліпили фари зустрічного автомобіля, й він скерував автобус на бетонні блоки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Аварія сталася 1 грудня близько 19:40 на автошляху "Київ-Харків-Довжанський" поблизу селища Коротич. На момент ДТП у салоні транспортного засобу знаходилась дитяча баскетбольна команда у кількості 49 дітей у супроводі тренера та батьків. Вони поверталися з Полтави до Харкова.

Водій автобуса «Merceds-benz» не впорався з керуванням та зіштовхнувся з бетонними блоками. Зі слів чоловіка, його осліпив фарами зустрічний автомобіль.

Внаслідок зіткнення садна обличчя отримала мати учасника команди. Також хлопцю і дівчині надали медичну допомогу на місці. Стан здоров’я всіх дітей задовільний, до лікарні їх не доставляли.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ДТП біля селища Коротич постраждали три людини, у тому числі двоє дітей.

Источник: Поліція Харківської області

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