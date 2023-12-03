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03.12.2023  14:57   Рита Парфенова

Літній чоловік загинув у палаючому будинку на Харківщині

У Лозівському районі на пожежі загинув 84-річний чоловік.

У Лозівському районі на пожежі загинув 84-річний чоловік
 
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Харківській області, передає РЕДПОСТ.
 
3 грудня о 08:33 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватній оселі в селі Шугаївка Орільської громади. Телефонували місцеві, які бачили як з-під даху однієї з хат йде густий дим.
 
До місця виклику вирушили рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Щоб дістатись пожежі, їм необхідно було подолати 28 км не найкращих сільських доріг, 2 км з яких було суцільне бездоріжжя. На момент прибуття підрозділів ДСНС вогонь розповсюдився на площу 25 кв.м. Горіла дерев’яна підлога та домашні речі. Внаслідок пожежі загинув 84-річний чоловік. Сусіди намагались його врятувати, проте було вже запізно.
 
Вогнеборці локалізували вогонь о 09:24 та ліквідували його о 10:46. Працювало 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах у складу 8 чоловік особового складу.
 
За попередніми даними причиною виникнення загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 2 по 3 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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