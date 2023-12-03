03.12.2023 08:36 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 3 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Протягом доби з 2 по 3 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж;

6 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 грудня 2023 року.