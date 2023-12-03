Харківщина на ранок 3 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.
Протягом доби з 2 по 3 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 грудня 2023 року.
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