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03.12.2023  08:36   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 3 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 9 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Протягом доби з 2 по 3 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

  • 9 – на ліквідацію пожеж;
  • 6 – на допомогу населенню;
  • 4 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 грудня 2023 року.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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