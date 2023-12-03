Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом доби ворог обстріляв щонайменше 16 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Як це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Внаслідок обстрілу смт. Куп’янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено 5-поверховий багатоквартирний будинок. В будівлі вибито вікна, без постраждалих.
Крім того, під вогнем ворога перебували Уди та Стогнії Богодухівського району, Козача Лопань та Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 грудня 2023 року.
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