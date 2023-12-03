    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони відбили 7 ворожих атак на Куп'янському напрямку
03.12.2023  08:21   Рита Парфенова

Сили оборони відбили 7 ворожих атак на Куп'янському напрямку

Військові рф не припиняють невдалих спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Минулої доби ворог вдарив авіацією по населеним пунктам Козача Лопань, Петропавлівка на Харківщині. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 грудня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.11 Армія На Харківщині окупанти безуспішно атакували позиції ЗСУ 29.11 Армія На Харківщині ворог постійно намагається прорвати оборону ЗСУ 28.11 Армія Три атаки ворога відбили Сили оборони на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 