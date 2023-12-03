03.12.2023 07:30 Рита Парфенова

3 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається у всьому світі щорічно 3 грудня з 1992 року.

Цілі, заради яких цей день було проголошено: повне та рівне дотримання прав людини та участь людей з інвалідністю у житті суспільства. Це завдання було закладено у Всесвітній програмі, ухваленій Генеральною Асамблеєю у 1982 році.



Щорічно вибирається тема Дня, яка покликана привернути увагу до успіхів у побудові інклюзивного середовища для людей з інвалідністю. Тема 2022 року: Перетворюючі рішення для інклюзивного розвитку: роль інновацій у створенні доступного та справедливого світу



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У третій день грудня своє свято (щоправда, поки що неофіційне) традиційно відзначають комп'ютерні графіки та дизайнери всього світу.



Значна у сфері комп'ютерних технологій дата існує з ініціативи фірми Alias. День проведення був обраний з креативних міркувань фахівців: 3 грудня повторює абревіатура «3D». Переконайтеся самі: 3D – 3December. Тепер 3December проводяться компанією Autodesk, яка поглинула Alias ​​кілька років тому. Заходи, присвячені дню комп'ютерної графіки, відбуваються протягом 10 днів з 1 по 10 грудня.



Деякі стверджують, що справжнім батьком-засновником Свята 3D є Чарльз Уітстон, який винайшов у 1849 перший стереоскоп. Цей пристрій був схожий на великий бінокль, перед «окулярами» якого ставилися подвійні малюнки, які ставали об'ємними для глядача. Ці картинки годинами розглядалися щасливими володарями стереоскопів. Такий собі індивідуальний кінотеатр. У Лондоні навіть провели рекламну кампанію під гаслом «жодного будинку без стереоскопа». Сьогодні відбувається приблизно те саме: 3D з кінотеатрів переселяється до квартир – тепер можна купити телевізор з тривимірним екраном і отримати об'ємне телебачення без будь-яких очок.



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3 грудня населення планети відзначає Міжнародний день боротьби із пестицидами. Вибору цієї дати передували трагічні події. 3 грудня 1984 року на пестицидному заводі в Бхопалі (Індія) сталася екологічна катастрофа, на згадку про яку і було засновано цей день. Девіз Дня 2014 року: «Пестициди – глухий кут цивілізації». І мета Дня боротьби з пестицидами – привернути увагу світової громадськості до вирішення проблем, що виникли внаслідок виробництва та використання цих небезпечних хімікатів.

Прикмети дня

3 грудня вшановується пам'ять святителя Прокла. Особливою проблемою за старих часів були дороги, оскільки суха осіння погода вже закінчилася, а санний шлях ще не налагодився, казали: «Матінка зима ще снігом дороги не припекла», «Не чекай цього дня від дороги пуття». Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде похмурою, то й осінь буде такою.

Що не можна робити 3 грудня

Якщо хочете зберегти секрет, не розголошуйте його цього дня, інакше таємна інформація стане надбанням широкого загалу.

Цього дня заборонено рубати дерева та заготовляти дрова.

Не можна зловживати алкоголем.

Також варто утриматися від походу до лазні. У народі вірили, що зі стікаючою водою в цей день від людини може відвернутися успіх.

Також цього дня

1586 року до Європи з Америки вперше завезли картоплю.



1596 – народився Ніколо Аматі, італійський скрипковий майстер, вчитель Гварнері та Страдіварі.



1621 – Галілео Галілей винайшов телескоп.



1722 – на світ з'явився Григорій Савич Сковорода, видатний український просвітник, поет та мандрівний філософ (пом. 1794).



1872 – на уламку однієї з табличок з уривком із шумерського епосу виявлено початок легенди про Всесвітній потоп.



1898 – народився конструктор Михайло Кошкін, начальник КБ танкобудування Харківського заводу, який створив знаменитий танк Т-34 та перший танк із протиснарядним бронюванням, Т-111 (дослідна модель).



1904 – американський астроном Чарльз Перрайн відкрив уже 6-й супутник Юпітера, який згодом отримав назву Гімалія (близько 160 км у діаметрі).



1910 – на Паризькій автовиставці вперше продемонстровано неонову лампу, винайдену французьким фізиком Жоржем Клодом.



1911 – народився Ніно Рота, італійський композитор, автор музики до багатьох фільмів Фелліні, а також до найпопулярнішого фільму «Хрещений батько» Френсіса Копполи.



1924 – народився Джон Бекус, американський математик, творець мови програмування Фортран.



1930 – народився Жан-Люк Годар, французький кінорежисер, актор, сценарист та продюсер.



1948 – народився Оззі Осборн, британський рок-музикант, співак, лідер гурту Black Sabbath.



1960 – народилася Джуліанна Мур, американська актриса, зірка «Ганнібала».



1967 – у госпіталі Грут Шут, Кейптаун (ПАР), було проведено першу в історії медицини операцію з пересадки серця; її провів професор Крістіан Барнард, трансплантувавши серце смертельно пораненої 25-річної жінки 55-річному хворому.



1968 – народився Брендан Фрейзер, американський актор, який прославився фільмами «Мумія» та «Вибух із минулого".



1973 - безпілотник НАСА "Піонер-10" відправив на Землю перші великомасштабні знімки Юпітера.



1981 – народився Давид Вілья, іспанський футболіст, нападник футбольного клубу «Барселона» та збірної Іспанії, чемпіон Європи та світу. Рекордсмен збірної Іспанії за кількістю м'ячів.



1987 – народився Андрій Любка, популярний український поет, перекладач та есеїст.



1992 – у Великій Британії з комп'ютера на телефон було відправлено перше SMS-повідомлення з текстом Merry Christmas.



1997 – підписано Оттавський договір про заборону застосування, виробництва, накопичення та експорту протипіхотних мін.



2002 – у провінції Шаньдун (Китай) археологи відкрили царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглося понад сотню постатей воїнів, коней та колісниць, зроблених із теракоти.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір.

за Юліанським календарем: Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Ганна, Григорій, Іван, Йосип (Осип), Макар, Микола, Олександр, Олексій, Прокл, Тетяна.