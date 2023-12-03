03.12.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки радять по можливості не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, набратися сил…

Овен (21 березня – 20 квітня)

Енергетичний потенціал Овена буде не меншим, ніж у динаміту! Питання лише тому, яке застосування цієї енергії знайде сам Овен. Якщо ваша кипуча діяльність буде спрямована в якесь корисне русло, ви за один день здатні зробити стільки, скільки інші не змогли б і за місяць. А ось якщо ця енергія буде спрямована кудись не туди… На жаль, динаміт є динаміт!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю випадає рідкісна можливість зайнятися щасливим байдикуванням! Події цього дня можна сміливо пустити на самоплив. По-перше, тому, що змінити їхній хід Тілець все одно ніяк не зможе. По-друге, будь-які спроби вплинути на ситуацію не приведуть ні до чого, крім хаосу і суєти. Ну а без втручання Тельця все організується нехай і не відразу, зате саме собою.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки можуть виявити у собі генеральські здібності! Принаймні бажання покомандувати виникатиме протягом дня регулярно. При цьому неквапливість оточуючих та їх бажання ухилитися від своїх обов'язків викликатимуть подив і дратуватимуть Близнюків. Самі ж Близнюки (як це заведено у генералів) наспішністю теж відрізнятися не будуть.

Рак (22 червня – 23 липня)

У голові у Рака міцно оселиться думка про те, що статус – це гроші, і чим більше у вас грошей, тим міцніше ваше становище у суспільстві. Думка, звісно, ​​не нова, але оскільки питання свого суспільного статусу хвилюватиме Рака з подвоєною силою, весь день він може провести у роздумах про те, як розбагатіти. За цими думками день і пройде непомітно. На жаль, шансів реально розбагатіти небагато.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Якщо вчора Лев затіяв якусь велику справу по дому, то за інерцією вона просуватиметься напрочуд легко, без сучка і задирки. А ось все інше у Лева валитиметься з рук. Навіть найпростіші справи по господарству можуть перетворитися на тортури і випробування для нервів. Не те що пиріг, навіть проста яєчня у цей день може нещадно підгоріти, а тарілка – розбитися під час миття. Так що по можливості краще звести всі домашні турботи до мінімуму.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може відчувати небувале піднесення духу та ентузіазм – на жаль, не завжди доречний. Зірки схиляють до того, що Діва постійно надихатиметься на різноманітні подвиги, ось тільки здійснення цих подвигів залишатиме бажати кращого. Якщо Діва не хоче повторити долю того бідолахи, який на старанній молитві розбив собі лоба, їй буде корисно обмежити в цей день свою неприборкану жагу діяльності.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези ризикують на власному досвіді відчути всі тягарі сибаритства та епікурейства. Утриматися від спокуси обтяжити свою фігуру і совість якоюсь смачною висококалорійною стравою буде особливо важко. Так що якщо Терези налаштовані на боротьбу з кілограмами, їм краще не з'являтися в тих місцях, де смачно пахне. І не треба обманювати себе, що, мовляв, один шматочок – це небагато. Де один, там і п'ятнадцять!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У Скорпіона день обіцяє пройти згідно з відомим девізом: «Все чи нічого». І невідомо, що із цього краще. Якщо Скорпіон піддасться спокусі якомога довше поспати і нічого не робити взагалі, то день пройде хоч і без великих досягнень, зате спокійно. Але якщо він візьметься за справи, то пил при цьому може підняти таку, що мало не здасться! То може, і справді краще відпочити?

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День у Стрільця пройде під знаком пасивності та розслаблення. Втім, це буде дуже гармонійна пасивність. Цього дня зірки навряд чи вимагатимуть від Стрільця підвищеної енергійності, та й самому йому проявляти активність теж не захочеться. За будь-якої можливості розслабитися і нічого не робити, Стрілець із задоволенням віддасться цьому занять. І це буде найправильнішим рішенням.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Із самого ранку Козерогу може не давати спокою якась глобальна ідея. Козеріг обмірковуватиме її цілий день, виношуючи, як мати виношує дитину, проте, швидше за все, до самого вечора з цієї ідеї так нічого розумного і не народиться. Зате вже якщо таки народиться – це буде справді щось із чимось!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолія практично у всьому може супроводжувати почуття невдоволення. Найпростіші, повсякденні справи будуть просуватися з труднощами і пробуксовками, що оптимізмом наповнювати Водолія явно не буде. Швидше за все, йому захочеться якось вилити своє роздратування тих, хто виявиться поруч (зокрема і близьких). Робити цього не слід, тому що позитивного ефекту не дасть, а ось стосунки зіпсувати може. Краще просто перетерпіти цей день.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам захочеться якось розбурхати оточуючих і захопити їх чимось цікавим. Однак робити цього якраз не рекомендується! По-перше, розкачати когось у цей день буде дуже тяжко. По-друге, якщо це все-таки вдасться, результат може виявитися зовсім не таким райдужним, як видається Рибам. Тож краще вже нікого не гальмувати, а зайнятися своїми справами.