03.12.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 грудня очікується хмарна погода. Вночі невеликі опади, на дорогах ожеледиця. Вдень без істотних опадів.

Вночі та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м.

Вітер східний, 5 - 10 м/с, вдень південно-західний, 7-12 м/с. По області пориви вітру, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 6 - 8° тепла.

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Народні прикмети

Якщо сніг іде з самого ранку, то день буде ясним та теплим.

Хмари на небі перисті і розтягнулися грядою – буде завірюха.

За погодою 3 грудня передвіщали погоду на 3 червня – якщо піде сніг, то через півроку буде дощ.

Якщо цього дня сорока ховається під дах, то варто чекати хуртовини.

Якщо в домі зацвіла кімнатна рослина – у сім’ї буде поповнення.