    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 3 грудня
03.12.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 грудня очікується хмарна погода. Вночі невеликі опади, на дорогах ожеледиця. Вдень без істотних опадів.

Вночі та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м.

Вітер східний, 5 - 10 м/с, вдень південно-західний, 7-12 м/с. По області пориви вітру, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 6 - 8° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Якщо сніг іде з самого ранку, то день буде ясним та теплим.
  • Хмари на небі перисті і розтягнулися грядою – буде завірюха.
  • За погодою 3 грудня передвіщали погоду на 3 червня – якщо піде сніг, то через півроку буде дощ.
  • Якщо цього дня сорока ховається під дах, то варто чекати хуртовини.
  • Якщо в домі зацвіла кімнатна рослина – у сім’ї буде поповнення.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.12 Погода Прогноз погоди у Харкові на 2 грудня 01.12 Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 грудня 30.11 Погода Прогноз погоди у Харкові на 30 листопада
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 