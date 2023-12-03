Прогноз погоди у Харкові на 3 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 грудня очікується хмарна погода. Вночі невеликі опади, на дорогах ожеледиця. Вдень без істотних опадів.
Вночі та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м.
Вітер східний, 5 - 10 м/с, вдень південно-західний, 7-12 м/с. По області пориви вітру, 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 6 - 8° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Зірки радять по можливості не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, набратися сил…
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається у всьому світі щорічно 3 грудня з 1992 року.
влажность:
давление:
ветер: