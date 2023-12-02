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02.12.2023  21:36   Дмитро Колонєй

Готуємо салат з помідорів та огірків з лимонним соком на зиму

Рецепт ошатної та смачної страви.

Як приготувати салат з помідорів та огірків з лимонним соком на зиму
 
Як пише РЕДПОСТ, пропонуємо рецепт консервації легкого салату, який можна поставити взимку хоч на святковий стіл.

Салат з помідорів та огірків з лимонним соком на зиму

Продукти:

 

  • 2 кг помідорів,
  • 1 кг огірків,
  • 300 г цибулі,
  • 1/2 головки часнику,
  • сік одного лимона,
  • 3 ст. рослинного масла,
  • 60 г цукру,
  • 40 г солі.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Нарізати огірки, помідори
  2. Очистити цибулю.
  3. Нарізати цибулю.
  4. Змішати овочі з цукром та сіллю
  5. Залишити на 2 години – щоб виділився сік.
  6. Проварити 5 хвилин.
  7. Дрібно нарізати часник.
  8. Додати лимонний сік, олію та часник.
  9. Накрити кришкою та варити ще 5-7 хвилин.
  10. Розкласти салат у підготовлені банки
  11. Закатати.
Смачного!
 
 
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Тэги:  рецепт, помідори, консервація, зима, овочі, огірки, сіль, масло, цибуля, часник, цукор, лимон
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