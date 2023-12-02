02.12.2023 21:36 Дмитро Колонєй
Готуємо салат з помідорів та огірків з лимонним соком на зиму
Рецепт ошатної та смачної страви.
Як пише РЕДПОСТ
, пропонуємо рецепт консервації легкого салату, який можна поставити взимку хоч на святковий стіл.
Салат з помідорів та огірків з лимонним соком на зиму
Продукти:
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2 кг помідорів,
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1 кг огірків,
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300 г цибулі,
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1/2 головки часнику,
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сік одного лимона,
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3 ст. рослинного масла,
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60 г цукру,
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40 г солі.
Покроковий рецепт приготування:
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Нарізати огірки, помідори
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Очистити цибулю.
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Нарізати цибулю.
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Змішати овочі з цукром та сіллю
-
Залишити на 2 години – щоб виділився сік.
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Проварити 5 хвилин.
-
Дрібно нарізати часник.
-
Додати лимонний сік, олію та часник.
-
Накрити кришкою та варити ще 5-7 хвилин.
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Розкласти салат у підготовлені банки
-
Закатати.
Смачного!
Тэги:
рецепт,
помідори,
консервація,
зима,
овочі,
огірки,
сіль,
масло,
цибуля,
часник,
цукор,
лимон
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