30.11.2022 21:59 Дмитро Колонєй
Рецепт оригінальної закуски та прикраси столу: мариновані яйця
Пропонуємо рецепт найсмачніших, оригінальних та простих маринованих яєць.
Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ
, мариновані курячі або пепепелячі яйця - традиційна англійська страва - відмінна закуска та яскрава, ефектна прикраса будь-якого столу. Подавати їх можна із соусом, зеленню, овочами.
Старовинний рецепт маринованих яєць
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яйця – 12 штук
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вода -1 літр
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сіль - 3 столові ложки
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перець гострий – 2 стручки
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цибуля – 1 маленька цибулина
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лавровий лист – 2 штуки
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чебрець – 1 гілочка
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кмин – 1 чайна ложка
Рецепт покроково:
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Готуємо маринад. В один літр води насипаємо 3 столові ложки солі, кладемо одну гілочку чебрецю, одну цибулину, два лаврові листочки, два гострі перчики, чотири горошини запашного перцю і чайну ложку кмину.
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Яйця за бажання розколюємо, заливаємо холодною водою.
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Каструльку з маринадом і каструльку з яйцями ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин|мінути| на маленькому вогні.
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Яйця викладаємо у холодну воду, а маринад залишаємо охолоджуватися.
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Шкаралупу яєць надламуємо, постукаючи чайною ложечкою і складаємо яйця в банку.
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Заливаємо охолодженим маринадом разом із прянощами і ставимо в холодильник на два дні. Подаємо мариновані яйця з гірчицею та хлібом із вершковим маслом на сніданок або на вечерю.
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