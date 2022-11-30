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30.11.2022  21:59   Дмитро Колонєй

Рецепт оригінальної закуски та прикраси столу: мариновані яйця

Пропонуємо рецепт найсмачніших, оригінальних та простих маринованих яєць.


Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ, мариновані курячі або пепепелячі яйця - традиційна англійська страва - відмінна закуска та яскрава, ефектна прикраса будь-якого столу. Подавати їх можна із соусом, зеленню, овочами.
 

Старовинний рецепт маринованих яєць

  • яйця – 12 штук
  • вода -1 літр
  • сіль - 3 столові ложки
  • перець гострий – 2 стручки
  • цибуля – 1 маленька цибулина
  • лавровий лист – 2 штуки
  • чебрець – 1 гілочка
  • кмин – 1 чайна ложка

Рецепт покроково:

 

  1. Готуємо маринад. В один літр води насипаємо 3 столові ложки солі, кладемо одну гілочку чебрецю, одну цибулину, два лаврові листочки, два гострі перчики, чотири горошини запашного перцю і чайну ложку кмину.
  2. Яйця за бажання розколюємо, заливаємо холодною водою.
  3. Каструльку з маринадом і каструльку з яйцями ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 10 хвилин|мінути| на маленькому вогні.
  4. Яйця викладаємо у холодну воду, а маринад залишаємо охолоджуватися.
  5. Шкаралупу яєць надламуємо, постукаючи чайною ложечкою і складаємо яйця в банку.
  6. Заливаємо охолодженим маринадом разом із прянощами і ставимо в холодильник на два дні. Подаємо мариновані яйця з гірчицею та хлібом із вершковим маслом на сніданок або на вечерю.
 
Тэги:  рецепт, яйца, маринад
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