01.12.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 грудня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-2°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 40%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-3°C (відчувається як -3°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо місяць у небі знаходиться в світаному колі, то настає сильний мороз.



Якщо ворони йдуть по дорозі, то незабаром відбудеться відлига.



У народі цей день називають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими.

Якщо зранку тепло — відлига буде на початку зими, холод і хурделиця опівдні — такою бути середині зими, а якщо під вечір завиє, закрутить заметіль — то піде зима від нас неохоче, з погрозами.

Скільки разів погода зміниться протягом цього дня, так багато змін відбудуться в майбутню зиму.

Якщо дме сильний вітер, часто будуть хуртовини та сніговики взимку.