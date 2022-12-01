Прогноз погоди у Харкові на 1 грудня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -4°...-2°C (відчувається як -6°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 40%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -1°...+1°C (відчувається як -2°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря 0°...-3°C (відчувається як -3°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 765 мм рт.ст.
Якщо місяць у небі знаходиться в світаному колі, то настає сильний мороз.
Якщо ворони йдуть по дорозі, то незабаром відбудеться відлига.
У народі цей день називають зимовказівником, оскільки погода цього дня визначає погоду всієї зими.
Якщо зранку тепло — відлига буде на початку зими, холод і хурделиця опівдні — такою бути середині зими, а якщо під вечір завиє, закрутить заметіль — то піде зима від нас неохоче, з погрозами.
Скільки разів погода зміниться протягом цього дня, так багато змін відбудуться в майбутню зиму.
Якщо дме сильний вітер, часто будуть хуртовини та сніговики взимку.
Емоції можуть перехльостувати через край. Тому шопінг може вилитися в масу безглуздих витрат, а вечірка затягтися до ранку.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно 1 грудня відповідно до рішення ВООЗ та рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийнятих у 1988 році.
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