03.11.2022 22:00 Дмитро Колонєй

Яйця: скільки їх можна їсти на день та рецепт смачного сніданку

Медики кажуть, що яйця - корисні. Щоправда, їсти їх у великих кількостях таки не варто, дізнаємося чому, та готуємо рецепт.



Яйця: скільки їх можна їсти на день та рецепт смачного сніданку



Як пише РЕДПОСТ , відомо, що яйця - це відмінне джерело лецитину, яке необхідне для кращого функціонування людського мозку, підтримки та нормалізації роботи центральної нервової системи. Щоправда, їсти їх у великих кількостях таки не варто, і ось чому.

Користь яєць:

Вони підвищують імунітет,

Нормалізують артеріальний тиск,

Захищають нервову систему,

Допомагають боротися із зайвою вагою.

Доступне джерело протеїну, яке потрібне для будівництва клітин організму — від м'язів і внутрішніх органів до кісток, шкіри та волосся.

Поживні, але не калорійні. В одному яйці середнього розміру не більше 75 ккал. У 100 г продукту міститься 157 ккал, близько 14 г білка, 17 г жиру та лише 0,8 г вуглеводів.

У яєчному жовтку є жиророзчинні вітаміни, а також поліненасичені та мононенасичені жирні кислоти (ліноленова, олеїнова, пальмітинова, стеаринова).

Містять найважливіші вітаміни різних груп (В, В1, В2, В6, В9, В12, А та багатьох інших), величезна кількість корисних макро-і мікроелементів (фосфор, натрій, магній, хром, калій, кальцій, залізо).

Так скільки людині можна їсти яєць на день і чому

Декілька досліджень, у тому числі огляд 2012 року, опублікований у журналі Current Opinion і присвячений клінічному харчуванню та обмінним процесам, показали, що вживання кількох яєць (від чотирьох до шести) щотижня не підвищує рівень холестерину.

Якщо ваш аналіз крові показує його збільшення, їжте по одному яйцю трохи більше 2-3 разів на тиждень.Оптимальною порцією для здорової людини вважається вживання 1-2 яєць на день. Їх можна з'їдати як у цілісному вигляді, так і у складі бутербродів, перших та других страв, як гарнір.

Дієтологи відзначають, що найкорисніше є варені яйця швидкого або тривалого варіння. Найкраще вживати продукт, зварений круто, тоді організм засвоїть близько 90% корисних речовин.

Якщо не любите варені яйця, робіть яйце-пашот або глазунню з зеленню та овочами – такий варіант дозволить отримати потрібну кількість вітамінів D та A. А ось сирі яйця збільшують ризик зараження сальмонелою, тому настійно не рекомендується їсти їх без термічної обробки.

Рецепт для повноцінного сніданку з яйцем

Продукти:

авокадо;

яйця;

зелень;

кукурудза;

сіль і перець.

Готуємо рецепт покроково

Авокадо ретельно моємо, Розрізаємо навпіл, Кісточку прибираємо. За допомогою ложки видаляємо трохи м'якоті із середини. Інші інгредієнти змішуємо, Заповнюємо сумішшю половинки. Відправляємо в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.